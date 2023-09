Michelle Salas, hija de Luis Miguel, estuvo presente en un concierto que dio el cantante en Las Vegas.

Michelle pronto se casará con Danilo Díaz y la interrogante es si invitará a su padre.

En el concierto en el Dolby Live at Park MGM también estuvieron Alejandro Basteri y el empresario Carlos Bremer. Michelle cenó con su tío Alex y le contó detalles de su próximo enlace matrimonial.

Maribel Guardia fue una de las invitadas del programa Fiesta Mexicana de Televisa, cantó el tema La derrota el cual Julián interpretó hace dos años, pero intercalando su participación con la de Maribel y no pudo contener las lágrimas; confesó que lo extraña mucho, recordando que tenía un gran futuro, pero Dios se lo llevó al cielo, donde seguramente estará cantando.

Ricardo Salinas Pliego prometió a su equipo Mazatlán FC que aunque no ganaron, les llevará como premio de consolación a Luis Miguel, para que se presente en el estadio Kraken.

Adan Terríquez, el diseñador del traje de charro rosa de Christian Chávez, comentó que para hacerlo, se inspiró en las tradiciones y las respetó.

Afirmó que tiene todos los cortes, la botonadura en el pantalón, la campana que va abajo para que entre el botín, la chamarra y el moño que se utilizan en esos trajes.

El diseñador expresó que le apena que sigan con conceptos machistas por haber usado el color rosa.

La pieza que usó Christian costó 51 mil 237 pesos.

Al diseñador le entristeció que nadie viera el trabajo artesanal.

Todo inició cuando Ana Bárbara se encontró con el cantante en un vuelo y le preguntó quién era su diseñador y ella le pasó el contacto.

Omar Chaparro nuevamente será el conductor del programa ¿Quién es la máscara?, junto a Marisol González.

Martha Higareda se unirá a Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, para ser los investigadores y seguir las pistas, para descubrir qué famoso se esconde detrás de cada personaje que suba al escenario. Martha entra en el lugar de Galilea Montijo, esta es la quinta temporada y se estrenará el 15 de octubre.

AMLO le pidió al público que recibieran bien en el Zócalo al grupo Yahritza y su esencia, sin embargo, no le hicieron caso, su tema más famoso es Frágil.

Muchos de los presentes, ni siquiera los conocían, pero se escuchaban los gritos de: “¡Fuera, Fuera!”, hasta le subieron de nivel la música; sin embargo, fue una presentación interrumpida por la lluvia y tan sólo interpretaron una canción.

Tengo un pendiente: ¿Acaso el diseñador de Christian Chávez no entendió que el problema no fue el color del traje de charro, si no la manera de combinarlo con los tenis? Así que no tiene nada que ver con el machismo, si no con el respeto hacia las tradiciones mexicanas.

