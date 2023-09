La explosión de un artefacto en una discoteca en Lima, Perú dejó 15 personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron la noche del 15 de septiembre en San Juan de Lurigancho y quedaron grabados en video.

En las imágenes compartidas en la cuenta de X (antes Tiwtter) @mishika_singh, se observa el momento en que explota una posible granada y a un grupo personas correr para resguardarse.

Security camera captures the moment of the grenade explosion at Xanders nightclub.

More than 15 injuries are reported.#Lima #Peru #CCTV #Explosion #Nightclub #Grenadeattack pic.twitter.com/AIQIF52Hy5

