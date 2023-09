Septiembre ha llegado a la mitad y con ello comienza la cuenta regresiva para el fin del 2023. Parece que es muy precipitado hablar de esto pero cuando menos lo imaginemos ya estaremos compartiendo los mejores álbumes, momentos y más de este año.

Pero, mientras esto ocurre, ¡vaya que ha sido un septiembre interesante! Todos quedamos en shock con la reciente entrega de los Video Music Awards de la cadena MTV pues el talento latino dominó el escenario.

El debut de Karol G en la ceremonia con temas de su nuevo álbum, Peso Pluma llevando los corridos tumbados a un programa meramente estadounidense, Anitta ganando de nueva cuenta el premio a Mejor Video Latino, The Warning llevando el rock de Monterrey y Shakira convirtiéndose en la atracción principal.

Enfoquémonos en Shakira que volvió por lo alto a estos premios luego de 17 años. La colombiana realizó una selección interesante de temas ya que recordó su primer show en los premios con Objection (Tango), pero también interpretó su más reciente éxito la BZRP Session #53.

En redes sociales la cantante sigue en tendencia y sospecho que también lo seguirá en cuanto estén leyendo estas líneas. El baile, los temas y hasta las reacciones de Taylor Swift demostraron que Shakira no solo es “mi gente latino” sino que es un fenómeno que es digno de caso de estudio con sus 30 años de trayectoria.

Demi Lovato también me sorprendió. Sabemos de sus capacidades vocales pero en el escenario ha encontrado su identidad: el rock. Y es que este viernes ya está en todos lados Revamped, su álbum de reversiones de clásicos como Cool For The Summer, Sorry Not Sorry y Heart Attack.

Algo que no me agradó fue el homenaje que se le realizó al Hip Hop por sus 50 años. Amo esa música pero sí hubo fallas.

Si vimos a grandes como Grandmaster Flash, DMC, LL Cool J, Lil Wayne, Nicki Minaj, entre otros, pero siento que faltaron mujeres raperas.

En el evento adicional a Minaj se encontraba Megan Thee Stallion, Cardi B y Mary J Blige, quienes también han sido parte de la historia del género. Se pudo aprovechar y gritar que el hip hop también está hecho por mujeres.

A nivel general podemos aplaudir que esta ceremonia fue más dinámica y llena de presentaciones y no se hizo tediosa como en años anteriores. Según datos preliminares el rating aumentó un 118% comparados a las ceremonias de 2019 en adelante.

¿Qué habrá sido? ¿Shakira? ¿Taylor Swift? Seguimos…

@Leo_Vega