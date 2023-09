Desde 2014 la cantante Lali ha trabajado en su proyecto que ha pasado por distintos géneros que van desde el pop electrónico, baladas, reggaetón y hasta el rescate de sonidos del 2000.

Pero su historia con México ha sido distinta a comparación de su público consolidado en Argentina pues hasta este 2023 ha realizado su primer show en un recinto como el Lunario del Auditorio Nacional.

“Esa sensación de venir con tu música, con tu concierto, tus ideas para presentar lo que uno es, lo estuve esperando desde hace muchos años”, compartió Lali en entrevista con 24 HORAS durante su visita a México.

Y es que en medio del Lali Tour, la también actriz, está presentando su disco homónimo que trae recuerdos de infancia pero que igualmente refresca con los sonidos actuales.

“Me inspiró el pop que he hecho desde el primer instante, haciendo referencias. Me da orgullo este disco ya que siento que los que crecimos con estos sonidos nos da gusto ver coreografías y otras situaciones que nos remontan a nuestra infancia”, compartió.

Considera que su llegada a México se dio de forma lenta pero segura y que por eso no había realizado algún show en el país.

“La evolución fue con convicción y por eso no fue rápido. Me emociona y muchos pueden cuestionar el por qué después de cinco discos no había venido para acá. Mi evolución musical fue lo que me trajo para acá. Soy fiel a creer en que las cosas suceden en el momento que tienen que ocurrir”, mencionó.

Con un sold out fue recibida por el público mexicano a quien presentó un show lleno de coreografías y algunos de sus éxitos.

Lali compartió que hoy en día ya no es necesario encajar en el idioma inglés para poder tener un éxito.

“Yo viví reuniones en las que me decían que tenía que cantar en inglés. Sí o sí tenías que transformar tu sonido para encajar en ciertos lugares. Me alegra que no sea así y que todos estemos orgullosos de no transformarnos en nada para que nuestra música crezca”, reflexiona.

Con una gran propuesta de talentos, la argentina concluye que está orgullosa de escuchar letras que muestran lo que viven las minorías.

“Me siento contenta de la llegada infinita de colegas argentinos talentosos que cuentan lo que pasa en mi país.

Lo veo en Colombia, México, Chile y siento cada vez que entendemos que debemos abrazar lo propio.

“Los próceres de la música nos abrieron las puertas y eso lo debemos abrazar”, finalizó.

LEG