Pensar que el regreso de la Categoría 1 de aviación por parte de la IATA a México va apuntalar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es un absurdo, consideró Pablo Casas Liás, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (Inija).

Aseguró que la decisión de la IATA significa que va a crecer el tráfico de pasajeros, “pero los pasajeros quieren cosas prácticas, si no llegan a ese aeropuerto es porque a los extranjeros como los estadounidenses o los canadienses no les interesa esa terminal ni como destino de llegada ni salida”.

Enfatizó que los viajeros no vuelan por un decreto federal, y si no les conviene un aeropuerto que no esté comunicado que no tenga conectividad a pesar de que se abran más rutas no van a decidir llegar ahí, comentó el analista.

“Los pasajeros deciden sus llegadas por comodidad principalmente y es algo que el AIFA no te da”.

El investigador destacó que no hay la conectividad para los usuarios que quieren llegar a una determinada hora y hacer un vuelo de conexión “digamos Cancún, Acapulco, Monterrey o Guadalajara, es algo que no se puede hacer en el AIFA”.

Reconoció que la oportunidad será para Tulum, uno de los destinos principales a nivel mundial.

