Fiestas patrias exclusivas

En un hecho inédito, en los festejos patrios de este año no habrá representación del Poder Judicial ni del Legislativo. Los argumentos del presidente López Obrador para negar la invitación son que no habrá “la parafernalia de antes” y que no hay una buena relación con el Poder Judicial, “porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación”. Fue el pasado 5 de febrero, en la ceremonia de aniversario de la Constitución, la última vez que estuvieron las representaciones de los tres poderes en una ceremonia y la ministra Norma Piña no se levantó para aplaudirle a AMLO a su llegada al evento. La decisión de AMLO dejó “vestidos y alborotados” a más de uno… Ojalá y esa exclusión no vaya a ir más allá de los festejos. ¿Será?

Reunión morenista

Nos cuentan en la bancada de Morena que la visita de su virtual candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, a los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia, más que una operación cicatriz con los simpatizantes de sus compañeros contrincantes en el proceso interno, fue un recordatorio de dónde habrá espacios para sus aspiraciones. Claro que hubo gritos de unidad y hasta de “presidenta”, pero sobre todo, el mensaje es que les quede claro quién tendrá los lugares para repartir en el 2024, por aquello de que haya alguien que quiera seguir a un liderazgo en su salida de Morena. ¿Será?

Marcelista con Delfina

Para muchos fue sorpresa que el exvocero de Marcelo Ebrard, el diputado Daniel Sibaja González, apareciera en el gabinete de Delfina Gómez, gobernadora entrante del Estado de México, o dejó el círculo marcelista, o la versión de que el excanciller y Claudia Sheinbaua han comenzado a limar asperezas es cierta… ¿Será?

Van por el CJF

La mayoría morenista en el Senado buscará que Celia Maya se integre al Consejo de la Judicatura, el organismo encargado de vigilar al Poder Judicial. El problema de la llegada de la queretana es que, entre los requisitos para ser designada en esa vacante, está el de no tener una militancia como la que ella mantiene en Morena, lo que le valió ser vetada de la Suprema Corte de Justicia cuando intentó llegar a ese Pleno por allá de 2018. ¿Será?

Casta Dorada y familiar

La categoría de Casta Dorada no solo abarca al grupo de beneficiarios de altísimos salarios en la UNAM, también alcanza a las familias con integrantes que participan de la nómina universitaria. Hay varias en esa condición, pero una que hoy destaca, por obvias razones, y que además crece, nos comentan, es la familia Álvarez-Icaza. Hasta hace poco se hablaba de siete integrantes, pero ahora ya serían ocho: Marisa Belausteguigoitia Rius, acaba de contratar a la sobrina de su esposo, Luis Álvarez Icaza, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM que ella dirige. La relación es simple y clara: Luis Álvarez Icaza, secretario administrativo de la UNAM y aspirante a rector, es el esposo de Belausteguigotia, directora del CIEG, y ahora ésta contrata a la sobrina para que se integre al mismo Centro y también cobre en la UNAM… Así, nos dicen, la Casta Dorada tiene conciencia de sangre y beneficia a la familia. ¿Será?



LEG