Enfocado en su próximo combate ante Jermell Charlo, del próximo 30 de septiembre, Saúl Álvarez abrió las puertas de su concentración en Lake Tahoe, Nevada, para un medio estadounidense, con el objetivo de mostrar su preparación final para el encuentro en el que pondrá en juego sus cinturones del peso supermedio en la Arena T-Mobile de Las Vegas, en el que aseguró siempre se ha visto como el mejor boxeador del mundo.

“Siempre creo que soy el número uno, lo he hecho en toda mi carrera. Tienes que creer en ti, pero como he dicho, siento respeto por otros peleadores que merecen estar entre los mejores. Me siento joven, fresco, nunca pienso en el fin de mi carrera. Ya veremos en el futuro pero me siento joven, fuerte y en mi mejor momento”, aseguró el pugilista tricolor.

Aunque asegura viene de un proceso de recuperación, tras la cirugía que tuvo en su mano izquierda, Canelo Álvarez confirma una recuperación completa que lo ha llevado a trabajar ya con manoplas y con total seguridad al costal. “Cuando no puedes entrenar como tú lo deseas, no tienes confianza en lo que haces. Ahora estoy contento, estoy feliz de poder entrenar al 100% y eso me hace sentirme con toda la confianza”.

Saúl asegura que Charlo es un rival de gran jerarquía y aunque recordó que el norteamericano no ha sido el más respetuoso durante hacía su persona, cada una de las declaraciones que ha hecho Jermell y su entorno las ha recibido con un enfoque positivo. “Él nunca creyó en mis habilidades, pero ahora va a saberlo. Estoy muy motivado y emocionado porque la pelea está casi aquí. Son esa clase de combates que motivan”.

Orgulloso de sus raíces mexicanas, Álvarez también se dio el tiempo para hablar de la afición mexicana, para la que siempre ha mostrado respeto hacia ellos y la manera en la que siempre lo apoyan en sus combates, con banderas tricolores, música propia de México y una energía general que siempre siente.

Entre la plática con el mexicano, también participó Eddy Reynoso, entrenador principal del pugilista tricolor, quien afirmó que el combate ante Charlo es de un alto grado de complejidad, por ser un campeón indiscutido, para luego asegurar que con la disciplina de Álvarez, los seguidores del mexicano, pueden estar seguros de que podrá seguir en activo varios años más.

LEG