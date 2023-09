WhatsApp ha comenzado a desplegar una nueva función: Channels, una herramienta que quiere tener la suerte de igualar esos mismos Canales que ya funcionan desde hace tiempo en Telegram. ¿La apuesta? Más difusión, más alcance, más tráfico. Son una “forma sencilla, fiable y privada de recibir actualizaciones importantes de personas y organizaciones”, según apunta Meta.

Comenzando con 150 países y apenas unas personalidades en el radar, esta función estará ubicada en una nueva pestaña titulada Novedades, que se encontrará en el mismo segmento que los estados y permitirá elegir lo que sea que desee ser visto por el usuario. ¿La ventaja? Está en un espacio separado de las conversaciones personales.

Se suma a esas herramientas de WhatsApp que promueven, si no la unidireccionalidad, sí un control para quienes sean administradores (sean estas empresas, artistas o figura públicas). Es decir, los administradores podrán enviar fotografías, videos, encuestas, documentos y textos, y, frente a esos envíos, los usuarios sólo podrán dejar una reacción o reenviar el mensaje, pero no mucho más.

