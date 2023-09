México es una plataforma para todos aquellos proyectos nuevos que buscan aceptación más allá de sus fronteras, tal es el caso de la música oscura, pues constantemente bandas conocidas y las no tanto, visitan los escenarios nacionales en donde ya tienen seguidores.

“Desde luego que nosotros en Estados Unidos hemos escuchado por colegas de otros proyectos, que México es un buen lugar para esta música y en lo personal es como un sueño, algo que nunca pensé, como el visitar otros lugares del mundo gracias a mi música”, contó en entrevista con 24 HORAS, Chris Stewart, músico fundador del proyecto Black Marble, quienes llegarán a México en octubre.

Esta es una banda creada por Stewart con una atmósfera oscura y fría, la cual ha ganado seguidores con tan solo cuatro álbumes.

“Es música triste porque yo escucho música triste y me gusta la música triste, no hay mayor ciencia con eso, y no necesito estar triste para hacer esta música, simplemente creo que poco a poco he descubierto cómo hacer que suene así mi música”, dijo el músico entre risas.

“Yo inicié originalmente en las artes visuales, la música vino tiempo después y cuando empecé a hacerla quise basarme en lo que a mí me gustaba y con el tiempo salió A different arrangement, el cual sorpresivamente tuvo muy buena recepción y con el cual me siento completamente satisfecho. Logré lo que me imaginaba, que fuera un disco que sonara lo-fi (baja calidad), como si fuera una cinta que encontraras en la basura y decidieras averiguar qué tiene grabado y el deterioro la hiciera sonar así”, aseguró.

Posterior a este álbum siguieron grandes trabajos como It’s Immaterial, Bigger Than Life y Fast Idol, todos muy diferentes entre sí, pero que guardan una identidad muy particular entre ellos.

“No me interesó en un momento seguir por la misma línea con mi música, incluso cambié de género dentro del mismo rango de estilos; creo que si a alguien le gusta cualquiera de mis discos particularmente, puede escucharlo tantas veces como lo sienta necesario pero yo no siento que pueda componer tantas veces el mismo título, quizá acertaría con una segunda versión de cualquiera pero no con una tercera. Incluso dudo que a alguien le guste eso a final de cuentas”, aseguró.

Por lo anterior, Chris dijo no sentirse con ánimo de hacer lo que muchas bandas hacen; conciertos de aniversarios de álbumes.

“Sinceramente no me veo haciéndolo, sería falso de mi parte, vivo en el presente y mi presente es el álbum más reciente, aunque bueno, también pienso en que hay lugares en donde nunca pude llegar con alguno de mis discos y me gustaría que sonaran más esas canciones. Es una cuestión más personal de cómo percibo un concierto en específico, pero no siento ganas de un tour sobre el pasado”, contó el músico.

Black Marble llegará por primera vez a México el 27 de octubre a Guadalajara y el 28 a la CDMX, luego de un intento fallido durante el 2020.

“Me siento animado porque están teniendo un gran recibimiento las fechas, principalmente en la Ciudad de México, ya quedan muy pocos boletos disponibles y estoy casi seguro que el día del concierto o al menos en la semana del mismo será sold out y bueno, tengo ganas de presentar principalmente canciones de mis dos primeros álbumes”, finalizó Stewart.

LEG