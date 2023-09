El presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó la conmemoración del 176 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. En el Altar a la Patria de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, entregó espadines a seis cadetes del Heroico Colegio Militar y un reconocimiento al director del Heroico Colegio Militar, Jorge Antonio Maldonado Guevara, con motivo del Bicentenario del plantel. López Obrador develó la placa del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, colocó una ofrenda floral y montó una Guardia de Honor acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller; del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama; de las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; RECONOCEN EN EL SENADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATIZAPÁN POR SU IMPULSO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, informo que el Pleno del Senado de la República, a través de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas Cámaras, otorgó un reconocimiento al presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, por su destacada trayectoria y decidido impulso a la innovación y desarrollo tecnológico. El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Jorge Carlos Ramírez Marín, destacó que este reconocimiento se entrega porque el uso de la inteligencia artificial toca directamente a las personas, pues los trámites digitales impulsados por el gobierno municipal ayudan a que la ciudadanía gaste menos y a impactar lo menos posible al medio ambiente. El senador del Grupo Parlamentario del PRI aseveró que el Senado de la República lidera la discusión sobre la inteligencia artificial, así como sus aplicaciones, riesgos y costos. Pedro Rodríguez Villegas afirmó que todas las personas que ocupan un puesto de representación popular tienen la obligación de trascender a través de la generación de obras que perduren, como el caso de la implementación de sistemas que permitan a la ciudadanía tener un contacto permanente con las autoridades. Puntualizó que los trámites para becas, para abrir un negocio, o para reportar temas de infraestructura y de seguridad, lo cual facilita la vida de las y los habitantes de esa localidad, ayuda a mejorar la seguridad pública y que el municipio esté a la vanguardia. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar en este recinto. Es un gran honor para todos los miembros del cabildo y para nuestro municipio que seamos reconocidos.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE COMPROMETIÓ A INCLUIR EN LAS ENCUESTAS PARA PARTICIPAR EN LAS CANDIDATURAS AL 2024, A LIDERAZGOS EMERGENTES O NUEVOS

Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, se comprometió a incluir en las encuestas, para poder participar en las candidaturas al 2024, a liderazgos emergentes o nuevos. No cerremos las puertas para la participación, porque hay liderazgos muy buenos, que son liderazgos que han surgido espontáneamente y que tienen mucho acompañamiento social, y que no son liderazgos tradicionales e históricos, sino emergentes. Por eso no dejen de trabajar, no dejen de caminar. Por su parte Ricardo Monreal el recién nombrado coordinador de Organización y Enlace Territorial en el proyecto de Claudia Sheinbaum, se reunió con los liderazgos y colaboradores que lo apoyaron en el proceso interno de Morena por la candidatura presidencial, a quienes le dijo que tienen el derecho a participar para ocupar una candidatura y les pidió su autorización para decirle a la virtual candidata que sí. Tenemos el derecho a participar para ocupar una representación popular, una candidatura que la gente quiera y pida que lo hagamos, nadie, absolutamente nadie puede y debe renunciar a ese derecho legítimo. Monreal Ávila afirmó que el encuentro con su equipo se dio por 3 razones, la primera para saludarlos, segundo para reconocer el gran trabajo que hicieron estos meses, y para informarles lo que sigue de ahora en adelante. Quiero valorar, y al mismo tiempo agradecer el trabajo en equipo que desplegaron, a lo largo y ancho del país durante estos 70 días, en todos los estados de la república pero también en las 16 alcaldías de la CDMX, hicimos este recorrido sin recursos económicos, sin gasto publicitario ostentoso, sin estructuras oficiales, pero todo eso que es necesario en un recorrido nacional, lo sustituimos con voluntad, con esperanza, con mucho corazón. Señalo que viene de una etapa de ostracismo y marginación, producto de la intriga, de la desinformación de la guerra sucia en su contra, sin embargo, destacó que finalmente se impuso la verdad, la razón y volvieron a caminar en la ruta correcta en este proceso de transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador: No ganamos, pero tampoco perdimos, porque ustedes lo saben muy bien, lo saben perfectamente, la política es un oficio de larga duración y aprendizaje constante.

DIPUTADO IGNACIO MIER; DIPUTADOS DE MORENA SE REÚNEN CON CLAUDIA SHEINBAUM Y REFRENDAN UNIDAD POR LA CONSOLIDACIÓN DE LA 4T

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y las legisladoras y los legisladores que integran la coalición “Juntos Hacemos Historia”, sostuvieron una reunión con Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en donde refrendaron su compromiso por mantener la unidad del movimiento para la consolidación del proyecto. Hoy es un día muy importante para nuestro movimiento, muy importante para la consolidación de la Cuarta Transformación y muy importante porque es el inicio de la defensa de un proyecto transformador que le ha llevado sangre, sudor, lágrimas al pueblo de México. Implica una manifestación explícita, una definición puntual, pero requiere también la unidad como instrumento para lograr defender nuestro proyecto transformador, apuntó Mier Velazco. Destacó que el pueblo de México, en un ejercicio democrático, se encargó de decidir que una mujer brillante, la doctora Sheinbaum, sea quien tenga el bastón de mando y encabece los esfuerzos de Morena y la coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Una mujer transformadora, inteligente, brillante, nuestra compañera, nuestra coordinadora, la jefa política del movimiento que es Claudia Sheinbaum. Asimismo reiteró el respaldo y la unidad de las legisladoras y los legisladores. Acá están tus compañeras diputadas y diputados de la Coalición, unidos en torno a nuestra coordinadora. Eres nuestra comandanta y nosotros tus soldados y soldadas. Finalmente, reconoció que gracias a la unidad y el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de 30 años lograron llegar a ser gobierno y en ese tenor celebró que hoy por hoy gobiernan 23 estados de la República y en más de 20 congresos locales son mayoría, al igual que en el congreso federal. Gobernamos de la mano, con una conducción magistral la administración pública federal, al lado del Presidente, del gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

ENRIQUE GRAUE; ENTREGA LA PRESIDENCIA DE LA RED DE MACRO UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, terminó su encargo como presidente de la Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe y será sustituido por el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Jorge Gelpi. Por unanimidad, rectoras, rectores y representantes de 20 universidades de la región, aprobaron designar a Gelpi como su nuevo presidente, en la XII Asamblea General de esta Red, efectuada en formato a distancia. Ha sido un verdadero privilegio representar, en mi calidad de rector, a la Universidad Nacional Autónoma de México en esta gran Red, así como presidirla y colaborar con todos ustedes. Agradezco profundamente la confianza que depositaron en mí y en la UNAM. Estoy seguro de que, bajo tu mandato, vendrán tiempos mejores, expresó Graue Wiechers a su homólogo Ricardo Jorge Gelpi. Jorge Gelpi destacó su alegría por coordinar los esfuerzos de las instituciones de educación superior de la región; señaló que la pos pandemia presenta grandes desafíos como son: regresar a la normalidad y adaptarse a un mundo educativo diferente. Hizo un reconocimiento a lo alcanzado por la Red durante la presidencia del rector Enrique Graue, y expuso que se deben profundizar los procesos de digitalización y la incorporación de nuevos modelos que combinen lo virtual con lo presencial; crear más posgrados relacionados con la inteligencia artificial, las ciencias de datos; así como aumentar la movilidad de estudiantes de licenciatura y posgrado.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; SI TIRAN MI CASA, MUCHOS MEXICANOS ME VAN ABRIR LAS PUERTAS DE LA SUYA

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que está segura que, si tiran su casa, millones de mexicanos le van a abrir la suya. La legisladora acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer imponerse a como dé lugar en lo que llamó una elección de Estado. Gálvez ha negado que se cometiera algún ilícito en la casa que habita en la colonia Reforma Social, se refirió a la petición de Morena en la Ciudad de México para que el inmueble sea demolido. Asimismo denunció que la orquesta de la 4T es dirigida desde Palacio Nacional, esta es una elección de Estado, lo que está en juego es el poder y el presidente se va a imponer a como dé lugar. La verdad es que no encuentran cómo bajarme de la candidatura, están muertos del miedo y este miedo se convierte en pavor. Quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley. Yo compré en preventa esta casa, posteriormente el notario que hizo la escritura revisó todos los documentos, el certificado de uso de suelo, la manifestación de obra y el banco que me otorgó el crédito por supuesto que volvió a hacer una revisión de los documentos; o sea, el banco no va a poner en riesgo un recurso que te presta si hay alguna ilegalidad en la obra. La aspirante presidencial aseguró que está subiendo en las encuestas y eso tiene muertos de miedo a los integrantes del oficialismo.

SENADORA MALÚ MICHER; LEGISLADORES AFINES A EBRARD ACUSAN PRESIÓN DE GOBERNADORES DE MORENA

La senadora Malú Micher, denuncio que legisladores de Morena afines a Marcelo Ebrard han sido presionados por gobernadores del movimiento para que desistan de su apoyo a la ex corcholata. La senadora Malú Micher, quien es representante de Ebrard ante los órganos del partido guinda, confirmó que continúa apoyando a Marcelo Ebrard desde el interior de Morena: Claro, evidentemente al interior de Morena y nadie nos lo puede prohibir. No obstante, denunció que legisladores han recibido presiones por parte de los gobernadores y gobernadoras de los estados que representan, por lo que hay algunos morenistas que han decidido hacerse a un lado del proyecto de Marcelo Ebrard. Agradecemos la libertad y la franqueza con la que lo han dicho, hemos recibido presiones pero no vamos a ceder, estamos en este proyecto por convicción. Micher Camarena también se refirió a las y los diputados afines a Marcelo Ebrard, que asistieron al encuentro con Claudia Sheinbaum. Dijo que aunque hayan participado, siguen apoyando a la ex corcholata.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; RECIBE RAMÓN VARGAS RECONOCIMIENTO POR 40 AÑOS DE TRAYECTORIA ARTÍSTICA

El Coordinador de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Informo que con el fin de reconocer a uno de los talentos mexicanos más importantes en la actualidad, el Senado de la República galardonó al tenor Ramón Vargas, quien es considerado una estrella del firmamento operístico mundial. Miguel Ángel Mancera, externó que con ello se deja claro el papel del arte en el quehacer legislativo, así como las aportaciones de Ramón Vargas a la cultura de nuestro país. Solamente comentarles que el reconocimiento que se ha entregado al maestro Vargas para nosotros representa muchísimo porque él ha sido reconocido internacionalmente en muchísimos escenarios, es un orgullo de nuestro país y ahora el Pleno por eso es que ha hecho este reconocimiento. Asimismo, destacó que el formar parte de la memoria auditiva de México lo ha convertido en embajador de las tradiciones, paisajes, colorido y muestras que le dan identidad a México ante el mundo. Cabe señalar que Ramón Vargas tuvo su debut profesional en 1983 en el Palacio de Bellas Artes y luego de diversas actuaciones en las que obtuvo la aprobación unánime del público y de la crítica especializada, se presentó en teatros de Europa, donde pronto se convirtió en uno de los tenores lírico-ligeros más solicitados para interpretar algunos de los papeles más demandantes del belcanto romántico italiano. Vargas se dijo honrado al recibir el documento e invitó a que desde el Senado se trabaja para consolidar la enseñanza de la música como una herramienta para aprender a trabajar en equipo y formar comunidad. Integrar el estudio de la música es sumamente importante porque va a dar mucha sensibilización a los jóvenes y a los niños. El maestro Vargas estuvo acompañado por su esposa, Amalia Herrera Cabello; su hijo, Fernando Vargas Herrera; el crítico y promotor cultural, Gerardo Kleinburg; así como otros invitados especiales.

DIPUTADO LUIS MENDOZA; LA GUARDIA NACIONAL DEBE GARANTIZAR CAPACITACIÓN PERMANENTE DE SUS ELEMENTOS PARA EVITAR ABUSOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN) aseveró que es necesario que los elementos de la Guardia Nacional, sin excepción, reciban adiestramiento y capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género, uso de la fuerza, debido proceso y técnicas de investigación. Lo anterior, al presentar una iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 26 de la Ley de la Guardia Nacional. El legislador precisó que la reforma plantea que los expedientes del personal de la Guardia Nacional deberán incluir, al menos, los grados, antigüedad, reconocimientos obtenidos, así como el resultado de los procesos de promoción, constancias que acrediten su capacitación continua en el uso de la fuerza, debido proceso, técnicas de investigación y derechos humanos, correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado, en particular las relacionadas con recomendaciones de derechos humanos, y resultados de las evaluaciones a que sean sometidos. El diputado recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha acreditado violaciones a los derechos humanos, integridad personal, a la vida, al principio del interés superior de la niñez y uso desproporcionado de la fuerza, por lo que es urgente que se capacite a los elementos para evitar abusos.

KIM JONG-UN; DICE ANTE PUTIN ESTAR CONVENCIDO DE LA VICTORIA DE RUSIA EN LA GUERRA CON UCRANIA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, se mostró convencido de la victoria del Ejército y el pueblo de la gran Rusia en Ucrania, durante un almuerzo ofrecido en su honor por el presidente ruso, Vladímir Putin. Estoy convencido de que el heroico Ejército y el pueblo ruso, que heredó brillantemente las tradiciones de la victoria, demostrará dignidad y honor en dos frentes: en la operación militar especial y en la edificación de un Estado fuerte. Según el presidente norcoreano, su país pretende construir unas relaciones estables y duraderas con Rusia con ayuda del jefe del Kremlin.

