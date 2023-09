Luego de muchas especulaciones con respecto a su futuro dentro del mundo de la política, el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, confirmó ante los medios de comunicación que solicitará licencia ante el congreso de la entidad para poder participar en la contienda interna de Morena por la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El gobernador de la entidad morelense mencionó que esta solicitud será presentada en los próximos días y que así se pueda desprender de su cargo para competir contra sus compañeros de partido por esta candidatura, además de recalcar que no había hecho una declaración oficial, ya que “aún no eran los tiempos”.

“Sí, yo se los había dicho desde cuando, nada más que no eran los tiempos, ahorita ya llegaron casi los tiempos. Sí, me quieren allá en la Cuauhtémoc, pero no. Vamos a esperarnos, vamos a ver qué comenta Mario Delgado y si es así esperarnos a tomar la decisión de poder pedir licencia e irnos a la CDMX a trabajar, a convencer a la gente”, dijo Cuauhtémoc Blanco ante los medios de comunicación.

Además de mencionar sus aspiraciones de poder gobernar en la Ciudad de México, entidad en la que el exjugador de futbol nació, Blanco señaló que no está interesado en gobernar alguna alcaldía, hechos que se venían mencionando en las últimas semanas.

“No me interesaría una alcaldía, eso lo han querido manejar así en la Ciudad de México, pero siempre he dicho que, cuando lleguen los tiempos, me encantaría quedar como jefe de Gobierno.”

Con esto, Cuauhtémoc Blanco se vuelve otro de los ‘destapados’ para competir por la capital, se une a García Harfuch, Sandra Cuevas, Clara Brugada y Santiago Taboada.

Por último, el gobernador de Morelos señaló que no “se achica” ante ninguno de sus posibles rivales políticos, mencionando que, sino se “achicó” ante los alemanes o los italianos cuando era jugador de la selección mexicana, mucho menos lo hará ante los demás aspirantes.

Cuauhtémoc Blanco solicitará licencia para participar en los procesos internos de #Morena en la Ciudad de México. #Morelos #CDMX pic.twitter.com/jqDOhHb8T4 — contacto.news (@contactonews1) September 13, 2023

