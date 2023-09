El presidente Andrés Manuel López Obrador, señalo que para 2024, su gobierno prevé ingresos totales por 7.3 billones de pesos, con la expectativa de que los ingresos tributarios se incrementen de 2.1% a 6.1% al compararse con las cifras aprobadas y estimada para este 2023. El riesgo es que los ingresos resulten menores a los previstos y que por ello haya un ajuste del gasto o un mayor déficit. Además, sostuvo que el gasto de 9 billones de pesos (517 mil millones de dólares) mantiene una preferencia de orientación clara. Privilegia el gasto social. Y los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a Comisión federal de Electricidad (CFE). El gasto en Bienestar crece 25.2% y en Energía 273.2%. Dada la voluntad revelada del gobierno, es poco probable que estos rubros se ajusten. También señala que algunos rubros que deberían de ser los más importantes, se comprimen para el año entrante, como lo es el presupuesto a la Secretaría de Salud por casi la mitad, mientras el incremento a Educación, Seguridad y Protección Ciudadana es de apenas un 1%. Y para inversión física se presupuesta una reducción de 23% para 2024, en tanto que advirtió que no hay prueba alguna de que los principales proyectos de inversión del gobierno generen crecimiento en el tiempo. Los proyectos de inversión generan crecimiento perdurable solo cuando tienen una relación de beneficio/costo sociales positiva.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; SENADO APRUEBA PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR MAGISTRADA DE SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TEPJF

El senador Eduardo Ramírez Aguilar indico que el Senado de la República aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se determina el procedimiento para el análisis y dictamen de la propuesta para ocupar el cargo de Magistrada de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con base en la propuesta enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho documento dispone que para el análisis de la terna de candidatas, la Comisión de Justicia elaborará un dictamen que se refiera al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las propuestas, el cual tiene que emitir dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación del acuerdo. Para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia definirá la metodología y el procedimiento de análisis aplicables; además deberá contemplar las comparecencias de las candidatas ante este órgano legislativo, a celebrarse el próximo 19 de septiembre. Una vez aprobado el dictamen, dentro de las 24 horas siguientes, la Comisión de Justicia lo deberá remitir a la Mesa Directiva del Senado, a fin de que lo incluyan en el Orden del Día del Pleno del Senado para su trámite. En caso de que resulte aprobado, se realizará la elección a través de votación por cédula de la terna recibida. En la votación de la terna de las personas candidatas deberá reunirse el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

SENADORA OLGA SÁNCHEZ; APRUEBA SENADO PROYECTO QUE SANCIONA CON PRISIÓN A QUIEN PROMUEVA DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA U ODIO RACIAL

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, indicó que la Cámara de Senadores aprobó, con 87 votos a favor y una abstención, una reforma que busca eliminar cualquier forma de discriminación y odio racial, así como establecer un tipo penal que sancione estas conductas. La reforma penal se aplicará también para quien restrinja los derechos de la libre personalidad de cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, mediante la exposición e intimidación en medios cibernéticos o cualquier medio de comunicación. Y para quien pertenezca, participe, colabore y ayude a organizaciones que promuevan la discriminación, superioridad, violencia o el odio racial en contra de cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico. El proyecto de decreto plantea que a las y los servidores públicos que cometan alguna de las conductas previstas, se le incrementará en una mitad la misma pena, además se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión y se le inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos. La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, indicó que esta propuesta busca dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial al armonizar la legislación nacional.

XÓCHITL GÁLVEZ; PIDE SEGURIDAD PARA MADRES BUSCADORAS DE SONORA

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y estatal brindar seguridad a las Madres Buscadoras de Sonora y reiteró que es tiempo de escuchar las voces de miles de familias que buscan a sus seres queridos. Asimismo aseguró que es momento de aceptar la realidad pues negar la desaparición forzada no resuelve el problema. Dijo que es tiempo de respetar el dolor de miles de madres y padres de familia que buscan a sus hijos por todo el país. Desaparición forzada es privar a alguien de su libertad, la desaparición forzada es cometida por autoridades o por personas que actúan con la autorización, el apoyo y hasta el consentimiento de los gobiernos. La desaparición forzada es negar información de las personas desaparecidas o la negativa a reconocer que alguien fue privado de su libertad, condeno el atentado que Madres Buscadoras de Sonora sufrieron el pasado domingo 10 de septiembre. Explicó que por el momento se registran más de 44 mil 375 personas víctimas de desaparición forzada y las instituciones de procuración de justicia no han resuelto el problema. Gálvez Ruiz comentó que cuando se trata de encontrar a un hijo, una madre buscadora nunca va a detener su lucha y reprochó que en este sexenio la política de abrazos y no balazos no funcionó.

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ; CELEBRO QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ MINUTA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La senadora Josefina Vázquez Mota, indico que por unanimidad de 425 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, con el objetivo de que los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años sean imprescriptibles. La legisladora celebro que la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado en materia de prevención de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Vázquez Mota señaló que la violencia sexual es una de las que más lesionan el tejido social y que obstaculizan trascendentalmente el desarrollo integral de las personas. La comisión de estos delitos representa una afectación significativa a la esfera personal y social de las víctimas que las coloca muchas veces en escenarios de depresión, distanciamiento social, incluso, con padecimientos de enfermedades de transmisión sexual. El abuso sexual infantil, continuó, conlleva la afectación directa de la dignidad humana, la integridad física y mental de la víctima, así como la obstaculización del pleno desarrollo psicosexual.

SENADOR ANTONIO GARCÍA; EXIGE MÁS RECURSOS PARA SALUD Y TURISMO EN 2024

El senador de la República, Antonio García, tras la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2024 que hizo el Gobierno Federal, aseguró que no descansará en la exigencia para que se apruebe un presupuesto equitativo y prioritario para la salud y el turismo en el ejercicio del próximo año. Son preocupantes y desproporcionados los recortes que proponen al sector salud y, por otro lado, quieran asignar miles de millones de pesos a un par de obras que ya le están saliendo carísimas a los mexicanos. García Conejo lamentó que las y los legisladores de Morena y sus aliados del PT y Verde se olviden que su obligación es con los ciudadanos y no con el Presidente de la República. Han sido 5 años consecutivos en el que los diputados afines al gobierno federal no le mueven ni una sola coma al presupuesto, dejando de lado el interés de la población a la que representan. El también presidente de la Comisión de Turismo afirmó que, otra vez, la totalidad de los recursos que requiere el sector turístico para la promoción, capacitación, señalización y créditos para Cocineras Tradicionales, Pueblos Mágicos, prestadores de servicio, entre otros, serían destinados al Tren Maya, una obra que ya ha triplicado el costo proyectado inicialmente para su construcción. Por tal motivo, hizo un llamado enérgico a sus homólogos en la Cámara Baja del Congreso de la Unión para que asuman su responsabilidad y revisen, contrasten cifras, abran debates con los sectores de la sociedad civil y aprueben un presupuesto que responda a las necesidades reales de las y los mexicanos.

CAROLINA VIGGIANO; DIPUTADOS Y ALCALDES DENUNCIAN ACOSO Y VIOLENCIA DEL GOBIERNO DE SAMUEL GARCÍA

La legisladora Carolina Viggiano Austria indico que las bancadas del PRI, PAN y PRD, por medio de alcaldes y diputados locales de esos partidos denunciaron el acoso político y violencia de género ejercida por el gobernador del Nuevo León, Samuel García, con un sistemático terrorismo en contra de ellos y sus familiares, a fin de lograr hacerse de una mayoría y tener el control del Congreso estatal. La legisladora condenó la actitud autoritaria del gobernador de Nuevo León. Levantamos la voz desde la Cámara de Diputados ante el acoso contra la oposición y sus familias. Usar el aparato del Estado para presionar a legisladores y en especial a legisladoras, para que pidan licencia o renuncien; es ilegal, autoritario y cobarde. La también secretaria General del PRI recalcó que el mandatario tiene que entender que vivimos en una democracia y no en una monarquía ni dictadura. No nos vamos a doblegar ante las amenazas y actos de intimidación de un gobierno vendido a morena. La diputada local del PAN, Cecilia Robledo denunció que fue víctima de violencia política de género por parte del Estado y de la bancada de MC por desconocerla como diputada y acusándola públicamente de cometer un delito. Advirtió que ese partido y el Gobierno del estado quieren la mayoría del Congreso Local y por eso han estado persiguiendo y amenazando a diputados de oposición. La representante local panista, Myrna Grimaldo mencionó el terrorismo político que está llevando a cabo el Gobierno del estado, estamos sufriendo acoso, cierre de negocios, oficinas, en mi caso particular así fue, un despacho que tengo desde hace más de 20 años lo clausuraron la semana pasada, pusieron reductores de agua en la casa de mis padres, personas de 80 años, despidieron a familiares en espacios que tenían en empresas. El alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, refrendó el apoyo de su gobierno municipal hacia las diputadas hostigadas, porque, anotó, no están solas, tienen a sus presidentes municipales, a sus alcaldes y a sus alcaldesas. La alcaldesa priista Cristina Díaz resaltó la importancia de que se escuche esta situación.

SENADORA IMELDA CASTRO; APOYA PRONUNCIAMIENTO DEL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE 2019 EN MATERIA DE EXPORTACIÓN DE TOMATE CONTINUE VIGENTE

La senadora Imelda Castro Castro, presento un pronunciamiento en el Senado de la República, con relación a la solicitud realizada por el Gobierno del Estado de Sinaloa al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, para que el Acuerdo de Suspensión de 2019 en materia de exportación de tomate mexicano continúe en vigor. El pronunciamiento incluye un exhorto respetuoso por parte del Senado de la República a la Secretaría de Economía, para que apoye en los aspectos que sean necesarios con la finalidad de que el acuerdo de suspensión de 2019 en materia de exportación de tomate mexicano continúe en vigor. En este pronunciamiento la legisladora favorece a este importante asunto para nuestros productores de tomate sinaloenses y de todo el país.

DIPUTADO SALOMÓN CHERTORIVSKI; EN EL PPEF 2024 HAY UN RECORTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE 55 POR CIENTO, EL CUAL SE TRASLADÓ AL IMSS-BIENESTAR

El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (MC) aseveró que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 hay un recorte a la Secretaría de Salud de 55 por ciento, el cual se trasladó al IMSS-Bienestar, por lo que se desatienden el abasto de medicamentos y deficiencias en el sector salud. Me parece muy importante que el presupuesto del sector se vea dentro de la emergencia que estamos viviendo. El problema es que hoy en día con todas estas dificultades dentro del sector, tenemos que hay un subejercicio en el presupuesto de salud. Indicó que por la falta de planeación, de conocimiento que tiene este gobierno en el sector y por tratar de estar improvisando soluciones, que ya demostraron fracasar, van a enredar aún más el sistema, por eso lo que urge es que con seriedad nos pongamos a discutir, dejando de perder tiempo, y nos pongamos a construir un verdadero sistema de salud universal, que es lo que necesita este país.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PAQUETE ECONÓMICO 2024 ESTIMA EL DÉFICIT PRESUPUESTAL MÁS ALTO EN LOS ÚLTIMOS SEXENIOS

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que el Paquete Económico 2024 estima el déficit presupuestal más alto en los últimos sexenios y según las cifras oficiales muestran un techo de endeudamiento de 2 billones de pesos. Nunca antes este Gobierno había declarado su intención de tanto déficit presupuestal, lo están reconociendo, es decir, están diciendo, vamos a gastar más de lo que vamos a tener, esto se llama déficit presupuestal y no es por cosa menor, es por casi 2 billones de pesos, es por 2 millones de millones de pesos. Aclaró que no están demonizando la deuda, ya que es un instrumento financiero, pero que no nos vengan, nada más eso, a decir que este gobierno no endeuda, pues es el más endeudado en los últimos sexenios. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hizo votos porque, por lo menos, este último Presupuesto de Egresos de la Federación pueda ser el producto de un diálogo y de un acuerdo, no puede ser que el 54 por ciento de esta Cámara no escuche al otro 46 por ciento. Ojalá y el último presupuesto, que es el instrumento más importante de política pública, pueda ser producto de un acuerdo, entonces por eso hacemos votos desde la Jucopo y vamos a intentar, pues, poner toda nuestra energía al respecto.

RUBÉN MOREIRA; INE DEBE CONVOCAR A UN GRAN PACTO NACIONAL, A FIN DE EVITAR QUE EL NARCOTRÁFICO DECIDA SOBRE LAS ELECCIONES

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe convocar a un gran pacto nacional, a fin de evitar que el narcotráfico decida sobre las elecciones. En el marco de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, indicó que ojalá venga a hablar del tema más importante que hay ahora en materia de elecciones, que es cómo evitar que el narco decida sobre las elecciones, qué papel va a tener el INE en la defensa de la democracia. Moreira Valdez señaló que el INE no es una autoridad de seguridad, pero es el garante de la democracia, por lo que insistió tiene que haber un gran pacto nacional. Explicó que el Instituto hace el observatorio de la democracia mexicana, pero no de la seguridad, ya que hoy tenemos amplias zonas del país dominadas por el narco. Enfatizó en la necesidad de un pronunciamiento por parte del INE, pues necesitamos un observatorio de seguridad permanente, necesitamos observadores de todo el mundo en zonas del país, necesitamos mapas de riesgo profundos, protección de candidatos, necesitamos que se pronuncie en aquellos partidos que no hablan de seguridad.

VLADÍMIR PUTIN; DICE QUE RUSIA NO PUEDE PARAR LOS COMBATES MIENTRAS DURE LA CONTRAOFENSIVA DE KIEV

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que el Ejército ruso no puede parar las acciones bélicas en Ucrania mientras dure la contraofensiva de Kiev en el este y sur del país. Ellos van a contraatacar, y nosotros decimos que paramos, preguntó retóricamente el jefe del Kremlin durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental de Vladivostok. Según Putin, para que las hostilidades cesen y las partes puedan sentarse a una mesa de negociaciones, Kiev tiene que revocar el decreto presidencial que le prohíbe negociar con Rusia y decir públicamente que accede a dialogar.

