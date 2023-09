En busca de mantenerse a la vanguardia y de abarcar nuevas propuestas de inversión para el crecimiento de su negocio, Xbox anunció por medio de un comunicado el lanzamiento de su propia tarjeta de crédito respaldada por Mastercard y que ofrecerá grandes beneficios dentro de su plataforma para todos aquellos que la tramiten.

Bajo el nombre de “Xbox Mastercard”, la compañía de videojuegos más grande del planeta mencionó que el lanzamiento de esta tarjeta ofrecerá grandes recompensas de puntos por cada compra que realicen los usuarios, además de que no se deberá realizar el pago por la anualidad de la misma.

Además de haber logrado el respaldo con Mastercard, también se consiguió una asociación con Barclays US Consumer Bank para que los usuarios tengan la confianza total de su uso. Su lanzamiento inicial estará disponible únicamente para sus “Xbox Insiders” a partir del próximo 21 de septiembre que habiten en Estados Unidos, Alaska y Hawái.

Será hasta el año 2024 que estará disponible para todos los usuarios de Xbox dentro de los territorios anteriormente mencionados de la unión americana, se espera que esta iniciativa sea un éxito total y que después de su aplicación en EU, pueda ser replicada en otras regiones del mundo como Europa o Latinoamérica.

Así funcionará el sistema de puntos por cada dólar de compra, además de algunos otros beneficios:

We’re excited to share that we are introducing the no annual fee Xbox Mastercard in partnership with Barclays US Consumer Bank. Players can earn 5x card points on eligible products at the Microsoft Store. Learn more: https://t.co/Ei1Wj7hdjE

— Xbox Wire (@XboxWire) September 11, 2023