Aaron Rodgers se lesionó en la primera serie ofensiva de los Jets de New York en su debut con su nuevo equipo.

Este 11 de septiembre New York Jets y los Buffalo Bills se midieron en el partido en el MetLife Stadium que pone cerrojazo a la primera semana del arranque de la NFL.

Todo parecía que el equipo neoyorquino tendría una noche emotiva por estrenar a su equipo rejuvenecido pero sobre todo por contar con el veterano mariscal de campo, ex de Green Bay.

Justo en su primera ofensiva de los Jets, Rodgers sufrió la captura de quarterback a manos de Leonard Floyd, linebacker de los Buffalos Bills.

Luego de reincorporarse parecía que Aaron volvería a comandar la siguiente jugada pero por el golpe que recibió se resintió y decidió tenderse sobre el césped.

De inmediato saltaron al terreno de juego las asistencias médicas para atender a Aaron Rodgers quien tuvo que salir -caminando por su propio pie- y así dejarle la estafeta a Zach Wilson. El partido concluyó con victoria para Jets 22-16 sobre los Bills.

Los Jets dieron más detalles de las lesión de Rodgers e indicaron que su estado de salud es “cuestionable”.

También informaron que tras practicarle los médicos una prueba de rayos x decidieron que no regresara al juego.

Rodgers has been downgraded to out. His x-rays were negative. https://t.co/TjZv03DrQF

— New York Jets (@nyjets) September 12, 2023