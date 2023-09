La cantante de pop y country más famosa del planeta está lista para conquistar el cine.

4 fechas llenas en el Foro Sol, un recinto con capacidad de 65.000 personas. Una preventa que volvió locxs a todxs con la fortuna (o infortunio) de recibir o no el preciado “código” para adquirir los boletos. Una artista con 100 millones de reproducciones al mes en Spotify.

Taylor Swift, cantautora, compositora, y super estrella, no deja de romper récords. Su décimo disco, Midnights, vendió 1.140 millones de copias. Sin embargo, aquel proyecto, lanzado a finales de 2022, le dio el pretexto para hacer The Eras Tour, un concierto cuyo concepto es tocar las canciones de toda su discografía en un show espectacular. Cada disco (o era) de Taylor tiene una específica paleta de color, estilo sonoro y concepto. Para el masivo evento, Taylor no escatimó: en cada “era”, la cantante cambia de vestuario, escenografía, y de espectáculo audiovisual, para adecuarse al disco que interpreta en ese momento.

Los valores de la producción son de otro nivel. No por nada es la gira que todxs quieren ver, incluidas celebridades como Jessica Chastain y Alfonso Cuarón. Pero Taylor no solo aspira a dominar el mundo (su gira continuará por Asia y Europa en 2024), si no también las pantallas de cine.

Al ser casi imposible conseguir entradas, o muy caro (los boletos de reventa para México, por ejemplo, comenzaban en 16 mil pesos y hasta en 81 mil), la cantante optó por una opción más económica para disfrutar su evento: el 31 de agosto, Taylor anunció The Eras Tour: La Película, a estrenarse el 13 de Octubre de este año en cines mexicanos y de Norteamérica. La cinta es una grabación de alta calidad de su gigantesca gira.

Tal movimiento fue brillante. La página de Cinépolis, por ejemplo, se congeló 5 minutos después de iniciar la preventa. Se estima que genere 100 millones de dólares en su primer semana de estreno, solo en Estados Unidos. Asimismo, la página +QUE CINE de Cinépolis reportó más de 300 mil boletos vendidos para esta función, cuyo precio está en 198.9 pesos cada uno (haciendo referencia a su quinto disco, 1989, y a su fecha de nacimiento, respectivamente).

Además, Taylor Swift supo aprovechar la catástrofe de Hollywood. Con varios proyectos cinematográficos retrasados por la huelga de actores y escritores, Taylor será imparable. E incluso estrenos como The Exorcist: Believer y What Happens Later movieron sus fechas de estreno para no competirle.

La cantante ya conquistó la industria musical. Y, de acuerdo a reportes de Variety, ella tiene planeado lanzar una cinta escrita y dirigida por ella en un futuro cercano.

¿Será que su siguiente territorio será el cine? Aunque lanzar conciertos en cine no es algo nuevo, este tipo de experiencias suelen no atraer mucho la atención del público, o por lo menos no por meses. ¿Será que Taylor Swift cambiará las reglas del juego, como lo ha hecho constantemente durante su carrera? Solo el tiempo, y los resultados, lo dirán.

