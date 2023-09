En esta columna siempre nos gusta hacer preguntas y contar historias, entonces ha surgido una nueva que involucra a la rapera australiana Iggy Azalea quien recientemente lanzó su sencillo Money Come.

Y es que la intérprete de Fancy con su álbum debut The New Classic (2014) era la gran apuesta del rap en la industria musical puesto que temas como Work, Black Widow y Change Your Life habían obtenido gran respuesta.

Luego de esto Iggy lanzó una reedición de su álbum debut la cual nombró Reclassified en el que incluyó el tema Beg For It a lado de MØ cuyo impacto no fue el esperado. Además de otras colaboraciones con figuras como T.I, Jennifer Hudson y hasta Britney Spears no lograron el mismo impacto.

La rapera grabó un nuevo álbum; Digital Distortion y mencionó que lo grabó ya que no fue lanzado de forma oficial. Los únicos sencillos que vieron la luz fueron TEAM, Mo Bounce y Switch con la brasileña Anitta, este último con un video que no vio la luz de forma oficial.

Tras ser cancelado, Iggy mostró su frustración en redes sociales y liberó algunas canciones del álbum en Soundcloud. El fandom aplaudió la acción ya que consideraban que su antigua disquera estaba saboteando su carrera.

Tras dejar Def Jam, Azalea entró a Island Records de Universal Music con quienes lanzó Survive The Summer un EP de apenas seis canciones del que se desprendió el tema KREAM a lado de Tyga. Aunque logró millones de escuchas la australiana optó por convertirse en artista independiente.

Al liberarse de su contrato la rapera apostó por una carrera independiente para presentar su “arte”. Tras algunos años de silencio, Iggy Azalea lanzó In My Defense, material en el que invirtió gran parte de su dinero para videos y venderlo en formato físico.

Aunque ya no tenía el mismo equipo de comunicación y el foco de los medios de comunicación, la cantante no dejó de promocionar su primer LP indie el cual fue aplaudido por unos y rechazado por otros.

Iggy no se sentía conforme con la respuesta de su fandom y también lanzó el EP Wicked Lips y The End Of A Era, un álbum con el que dijo adiós de forma momentánea a la música. Este curiosamente obtuvo gran respuesta por el single Iam the Stripclub.

Aunque Iggy Azalea ha tenido diversos tropiezos en su carrera no desiste pues con su nuevo sencillo espera llegar a sus fans y a nuevos oídos. Aunque no sabemos si formará parte de un LP, la australiana sigue firme en sus convicciones.

¿Volverá a tener el mismo impacto? Sigámosle la pista.

