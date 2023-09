Eli Roth, reconocido director de películas de terror, gore e incluso snuff ha vuelto a su labor de realizador con el tráiler de ‘Thanksgiving’, su más reciente cinta que convierte el Día de Acción de Gracias en un baño de sangre y escalofriantes escenas a través de los papeles interpretados por Addison Rae y Patrick Dempsey.

This Thanksgiving, there will be no leftovers. #ThanksgivingMovie is exclusively in movie theaters November 17. Teaser trailer tomorrow. pic.twitter.com/WAJsBklA50

— thanksgivingmovie (@tgivingmovie) September 6, 2023