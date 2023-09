Durante un cuarto de siglo, Hutchison Ports México no sólo ha celebrado el intelecto sino también ha dado vida a un pilar fundamental de su identidad corporativa: el Congreso de Calidad Total. Se trata de un encuentro interno que además funciona como reconocimiento tangible de la dedicación, innovación y esfuerzo de sus equipos, pues año tras año, este foro destaca los proyectos sobresalientes de sus unidades de negocio, identificados tras meticulosas evaluaciones locales. Estos no solo responden a las necesidades inmediatas de cada centro laboral, sino que también reflejan una visión holística: desde la salud ocupacional, el respeto medioambiental, hasta la satisfacción del cliente y la transformación digital. Así, la filosofía de HPH trasciende más allá de las operaciones cotidianas. Bajo el liderazgo de Jorge Magno Lecona para América Latina y el Caribe, la empresa ha establecido un estándar de compromiso, no solo con el entorno natural y la innovación, sino también con su recurso más valioso: su gente.