El presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, informaron que la persona que coordinará la Defensa de la Transformación será la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien logró obtener la mayoría de las preferencias en las encuestas realizadas en días pasados. Tras terminar el conteo de los votos de la consulta que le fue aplicada a ciudadanos y conocer los resultados de las encuestas realizadas por cuatro empresas consultoras y el mismo partido Morena, las autoridades del partido indicaron que Claudia Sheinbaum logró obtener el 39.4% de las preferencias. Ante la presencia de casi todos los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Transformación: Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velazco Coello; y con la excepción de Marcelo Ebrard, las autoridades del partido guinda dieron a conocer los resultados a través de una conferencia de prensa en el World Trade Center de la Ciudad de México. Los resultados de la encuesta general de Morena también dejaron al ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en segunda posición con 25.6% de las preferencias; en tercer lugar, se ubicó Gerardo Fernández Noroña con 12.2 %; en cuarto lugar, está Adán Augusto López con el 10%; en quinto sitio se ubicó Ricardo Monreal con el 6.5% y en último lugar Manuel Velasco con 6.3%. La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que en 2024 habrá presidenta y será de la Cuarta Transformación”. Agradeció al resto de las llamadas “corcholatas”, quienes dijo fortalecieron al movimiento y llamó a la unidad en el partido, pues dijo que es fundamental y que las puertas siempre estarán abiertas. Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de la 4T por decisión del pueblo de México. Adelantó que hoy se reunirá con el resto de los aspirantes y la dirigencia de Morena de cara a la elección de 2024. Me siento muy orgullosa, muy honrada. Hemos sido parte desde la fundación de este movimiento y desde aquí quiero decir que: Es un honor estar con Obrador.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; DURANTE SU PRÓXIMA GIRA DE TRABAJO EN COLOMBIA Y CHILE, REAFIRMARÁ LA PROPUESTA DE INTEGRAR EL CONTINENTE AMERICANO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que durante su próxima gira de trabajo en Colombia y Chile, del viernes 8 al lunes 11 de septiembre, reafirmará la propuesta de integrar el continente americano con el objetivo de fomentar el desarrollo de todos los países e impulsar la competitividad regional, además de resolver en conjunto el fenómeno migratorio. Nosotros estamos buscando siempre la integración de todo el continente. El ideal de Bolívar era la integración de América Latina, de El Caribe. Nosotros pensamos que debemos seguir unidos en nuestra América, como lo expresaba Martí, pero también tenemos que ir hacia la integración de todo el continente americano. Si con la unidad de Canadá, Estados Unidos y México ya se tiene una región muy poderosa en lo económico, en lo comercial, imagínense si logramos la unidad de toda América, de todo el continente, respetando la soberanía de cada país, pero buscando integrarnos en lo económico. El jefe del Ejecutivo partirá en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana rumbo a Colombia, acompañado de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, y de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Ese mismo día por la tarde tendrá una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. El sábado 9 de septiembre participará en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre las Drogas, en Cali, donde recibirá las conclusiones de un plan orientado a la solución del narcotráfico. Posteriormente viajará a Chile.

MARCELO EBRARD; EXIGE REPONER PROCESO; “CADA VEZ SE PARECEN MÁS AL PRI DE ANTES”

Marcelo Ebrard exigió que Morena repita el proceso de encuestas para definir la candidatura presidencial y anunció que no participará en el anuncio final del ganador o ganadora. Acusó que existen incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Consideró que el ejercicio ya no tiene remedio, por lo cual debe reponerse. Esto no está bien, no es así, todos los que hemos formado Morena no estamos de acuerdo. Vamos muy bien, pero no podemos callar. Pidió a Martha Delgado hablar de las irregularidades documentadas. Su colaboradora dijo que había incidencias en 14.4 por ciento de las urnas, lo que consideró que es un porcentaje alto que puede afectar la muestra. Ebrard denunció que policías evitaron que las representantes de su equipo accedieran a la parte final del conteo de la encuesta para definir la candidatura presidencial. Dijo cada vez se parecen más al PRI de antes. La senadora Malú Micher dijo que fue golpeada por los policías que le impidieron volver, pese a que se encontraba plenamente acreditada. Fue en ese momento que Marcelo Ebrard anunció que no participaría en el anuncio oficial del ganador o ganadora del proceso, por temor a que se utilice a la fuerza pública en su contra: Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo, ella es orgullo de nuestro movimiento. Repudiamos el uso de la fuerza en su contra, jamás pensé vivir algo así en mi propio partido.

PRESIDENTA DEL SENADO ANA LILIA RIVERA; NECESARIO, REGULAR USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, al participar en el foro, “El futuro de la inteligencia artificial: plataformas y redes sociales”, consideró que es urgente regular el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, porque ya no debe haber espacios sin ética, sin valores y principios que transgredan la vida y los derechos de las personas. La senadora destacó la importancia de escuchar todas las voces de la comunidad científica y de la iniciativa privada, para que el Senado sea eco de resonancia en la construcción de un marco jurídico innovador. Mencionó que en esta Cámara también se discuten reformas para desarrollar ciencia y tecnología ultraterrestre, así como modificaciones a la Constitución para que los mexicanos puedan detonar todo su conocimiento, temas como la nanotecnología, la inteligencia artificial para la exploración del espacio e, incluso, minera. Estamos en un momento importantísimo de la historia, qué afortunados somos los legisladores que hoy nos toca discutir cómo controlamos legalmente también el desarrollo de la biotecnología.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA JUCOPO; LLAMA A LA UNIDAD DE ASPIRANTES A LA COORDINACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 4T

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a la unidad y la prudencia de quienes aspiran a la Coordinación de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación. Pidió no anticiparse a los resultados y respaldó el trabajo del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, de la secretaria general del partido, Citlalli Hernández Mora; y del presidente del Consejo Nacional de este instituto político, Alfonso Durazo Montaño. El senador recordó que, desde su fundación, Morena estableció las encuestas como método para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular, como presidentes municipales, diputadas, diputados tanto locales como federales, gobernadores y gobernadoras. Ha sido un método que ha funcionado y que nos ha mantenido en unidad. Por eso quiero hacer un llamado a la prudencia, un llamado a la cordura. Entendemos que son momentos difíciles para quienes participan, para los equipos que participan en el proceso interno. Eduardo Ramírez reveló que en la reunión previa del Grupo Parlamentario, las y los senadores de la mayoría legislativa acordaron cerrar filas con quien fuera electo o electa para coordinar los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación. Seguimos manteniendo esa postura y reconocemos este método como un método eficaz; y quiero ponderar la unidad dentro de Morena, por encima de todo. La unidad en Morena, está por encima de cualquier aspiración legítima de cada uno de los militantes o simpatizantes del partido. Lo más importante, es el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por lo que confió en que continuará la transformación de la vida pública en 2024 y en que serán los mexicanos quienes decidan el rumbo y destino del país.

SENADOR JOSÉ LUIS PECH; BUSCAN ELIMINAR RESTRICCIÓN PARA REELECCIÓN DE LEGISLADORES

El senador José Luis Pech consideró que la condición de pertenencia a un partido político, para postularse en una elección consecutiva, es irrazonable y discriminatoria. A fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas en materia electoral, el senador José Luis Pech presentó una iniciativa para reformar los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Constitución, para que no se restrinja el derecho de votar y ser votado de los y las legisladoras que pretendan reelegirse. Mencionó que, a pesar de que en el año 2014 se reformó la Ley para crear la figura de elección consecutiva de legisladores federales y locales, las posibilidades de un aspirante político para reelegirse, sólo pueden ser viables si son postulados por el mismo partido o por los que conformaron la coalición que lo llevó al cargo, salvo que haya perdido su militancia, antes de la mitad de su mandato, por lo que se pronunció por eliminar esta restricción. Detalló que en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela no se hace una restricción a que sean postulados por el mismo partido. El legislador de Movimiento Ciudadano detalló que su propuesta busca igualar nuestra legislación a la de estos países y cumplir con lo establecido en el Manual sobre las Normas Internacionales de Derechos Humanos en materia de Elecciones, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). La restricción que obliga a la permanencia del aspirante en el partido con el que llegó a la posición política, viola el principio pro persona, el cual promueve la protección de los derechos humanos, la justicia social en igualdad de oportunidades como la libre asociación.

SENADORA INDIRA KEMPIS; PROPONE JUNTO CON REGIDOR DE NUEVO LEÓN, REFORMA CONSTITUCIONAL AL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO PARA SEGUNDA VUELTA

La Senadora Indira Kempis; acompañada del Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, y el regidor de San Pedro Garza García, Nuevo León, Javier González Alcántara, presentaron una reforma constitucional en materia electoral, en donde se destaca que, en el ejercicio para la elección de presidente de la república y gobernadores a los estados, se cuente con una segunda vuelta electoral. Indira Kempis, destacó que se vive en un país en donde hay una necesidad de ejercer todos los derechos y participar en las agendas de los temas más importantes y trascendentales del país, las personas que llegamos desde la sociedad civil, uno de nuestros compromisos importantes es que se avance en las garantías de participación ciudadana, por la democracia, por la transparencia, para que se puedan hacer los mejores consensos para México. El regidor Javier González Alcántara, mencionó que nuestro país está listo para implementar una segunda vuelta electoral para la elección de presidente de la República y para las gubernaturas en los estados. México quiere y necesita un sistema electoral en donde se respeten los derechos y escuche la voz de las diversas minorías que integran el país, y no uno donde se impone de manera estructural el estás conmigo o estás en mi contra, México quiere y necesita, un sistema electoral que legitime democráticamente a quienes ocupan la presidencia de la república o las gubernaturas de los estados y no uno que imponga a quienes fueron votados con solamente el 30% de los votos o menos, dejando de lado al 70% restante que votó por una opción distinta. En ese sentido, dijo que dicha reforma electoral debe estar encabezada por el Instituto Nacional Electoral, en donde se combata la incertidumbre y la posibilidad de fraude electoral, que se fomente la participación de más candidatos y que de esta manera se enriquezca la oferta electoral y de gobierno del país.

SENADOR JUAN PABLO ADAME; APRUEBA SENADO PROPUESTA PARA SOLICITAR RECURSOS CONTRA EL CÁNCER

El Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo que presentó el senador Juan Pablo Adame Alemán, para solicitar al Ejecutivo federal que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, se destinen recursos suficientes para el combate del cáncer y para fortalecer los programas de prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad. Adame Alemán rindió protesta como senador de la República, luego de que la Asamblea aprobó la licencia que solicitó el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, para separarse de sus funciones legislativas. Posteriormente, el legislador del PAN presentó en la tribuna la propuesta de urgente y obvia resolución, en la que también pide que en el PEF 2024 se destine presupuesto para reactivar el Registro Nacional de Cáncer, con el fin de recopilar y actualizar datos epidemiológicos sobre esta enfermedad en México y con base en los estándares internacionales para la toma de decisiones informadas. El senador los exhortó a que fomenten la investigación científica del cáncer y promuevan la formación de profesionales de la salud especializados en su prevención y tratamiento, con el objetivo de impulsar avances médicos y terapéuticos. A las muestras de apoyo, se sumaron las y los senadores de Morena, Rocío Abreu Artiñano, José Narro Céspedes, Alejandro Armenta y Lilia Margarita Valdez Martínez; los senadores del PAN, Damián Zepeda Vidales y Julen Rementería del Puerto; así como los senadores del PRI, Manuel Ángel García Yáñez, Manuel Añorve Baños, Sylvana Beltrones Sánchez y Beatriz Paredes Rangel. Además de la senadora Verónica Delgadillo García y el senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Nuvia Mayorga Delgado, del PVEM; Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD; Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT; Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural; y el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

DIPUTADO IGNACIO MIER; MÉXICO MERECE UN PODER JUDICIAL SIN EXCESOS NI PRIVILEGIOS Y QUE ATIENDA EL CLAMOR DE JUSTICIA

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reintegrar los recursos de fondos y fideicomisos no previstos en la Ley Orgánica de dicho poder, a la Tesorería de la Federación en beneficio del pueblo de México. Explicó que no hay transparencia en el uso de los más de 21 mil millones de pesos que tiene el Poder Judicial en fideicomisos ni los intereses que ha obtenido a lo largo de los años, ya que sólo el 6 por ciento de esa cantidad se ha ejercido. Ni siquiera el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia tiene movimientos, cuando hay muchísimas necesidades para consolidar efectivamente la eficacia del Poder Judicial. Por lo anterior, dijo, lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad, para que los cinco componentes fundamentales en este recambio, refundación, para el Poder Judicial, se concrete. El legislador expuso que la iniciativa pretende reformar el artículo cuarto transitorio del decreto que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que solo uno de los 14 fideicomisos, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, está previsto, por lo que el resto tendría que devolverse a la Tesorería. Abundó en que ninguno de los seis fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están previstos en la mencionada Ley y ascienden a 6 mil 100 millones de pesos, cifra que supera el presupuesto que le fue autorizado para este año por la Cámara de Diputados, que fue de 5 mil 630 millones de pesos. De los 6 mil 100 millones de pesos, cerca de 790 millones de pesos están etiquetados para las pensiones complementarias de mandos superiores, es decir, quienes se retiren de los cargos de Magistrado de Circuito o Juez de Distrito. En materia de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo se destinan más de 2 mil 815 millones de pesos. Mientras que el plan de prestaciones médicas cuenta con un monto superior a los 137 millones de pesos. Mier Velazco señaló que los recursos de los fondos de la Corte podrían emplearse para llevar bienestar al pueblo de México y destacó que estos recursos alcanzarían para pagar el sueldo de 68 mil 500 maestros y maestras, 64 mil 400 médicos especialistas o cerca de 75 mil policías por un año.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; EL PRI NO AVALARÁ ALGO QUE DEBILITE AL PODER JUDICIAL; SE REQUIERE QUE SU PRESUPUESTO SE APRUEBE EN LOS TÉRMINOS QUE LO ENVÍE

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada priista, afirmo que el PRI no aprobará algo que debilite al Poder Judicial; al contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requiere que su presupuesto se apruebe en los términos que lo envíe. Además, los tribunales locales requieren 40 mil millones de pesos, entre otras cosas, para instrumentar el nuevo sistema de justicia en materia civil: el Código de Procedimientos Civiles. Sobre la propuesta del diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, que pretende eliminar fideicomisos del Poder Judicial a fin de ajustar más de 20 mil millones de pesos. Enfatizó en que los 20 mil millones deben permanecer en el Poder Judicial, y por el lado de su presupuesto para 2024, se tiene que aprobar en sus términos; porque si debilitamos a la Corte debilitamos la democracia mexicana. Si eso se empieza a aprobar, si se debilita la Corte, estamos en una ruta de romper el régimen democrático y estamos en una ruta de desbalancear a los Poderes. Por eso es importante defender a la Corte. Manifestó su apoyo a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, asimismo, reiteró que se debe aprobar un presupuesto suficiente y no retirar los fideicomisos. Además, aclaró, los fideicomisos creados por el Poder Judicial no son ilegales, son a partir de las funciones que tiene la Corte. Entonces, la propuesta del PRI es: no debilitar a la Corte en ninguna de sus dimensiones.

MARIO DELGADO; SEÑALO QUE EL PROCESO CUMPLIÓ CON LAS REGLAS DE LA CONVOCATORIA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señalo que el proceso cumplió con las reglas de la convocatoria, no hay ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final. Este proceso innovador se logró gracias a la participación activa de nuestra compañera y nuestros compañeros. Pese a que el partido buscó garantizar un proceso transparente, hubo diversas denuncias del equipo de Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura de Morena, entre ellas que su equipo quedó fuera del World Trade Center (WTC), lugar donde se llevo el conteo de las boletas, pese a contar con acreditaciones. Inclusive Martha Lucía Micher, senadora y parte del equipo del aspirante Marcelo Ebrard, denunció que policías de lugar los golpearon.

DIPUTADO LUIS ESPINOSA; NECESARIA, DESCARGA FISCAL A PEMEX PARA QUE PUEDA SALIR ADELANTE SOLA

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, afirmó que el Presidente de la República insiste en estatizar lo que ha dejado atrás el mundo en materia de energía, y lo que debería suceder es una descarga fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de que pueda salir adelante sola, Además, los recursos que se piensan destinar en 2024 a sanear las finanzas de esta empresa productora del Estado, podrían servir para mejorar muchas cosas en el país, por ejemplo, las carreteras. El Presidente dijo que comenzaba a producir Dos Bocas, eso es completamente falso, no se está produciendo y el tren se quedó parado. El dinero está ahí enterrado, mismo que nos hace falta en salud, educación, en escuelas de tiempo completo y en materia de seguridad, que está tan dañada en el país. El legislador señaló la importancia de elevar el nivel del debate que se genera en la Cámara de Diputados, y confió que esto suceda pese al ambiente electoral. Cuando vayamos a hablar de modificaciones constitucionales, que se aproveche el tiempo en clarificar por qué todos estamos votando a favor esta modificación.

EEUU; ENVIARÁ MUNICIÓN CON URANIO EMPOBRECIDO PARA TANQUES A UCRANIA EN UN PAQUETE DE AYUDA

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania valorado en 175 millones de dólares y que por primera vez incluye munición con uranio empobrecido para tanques. Esa munición va destinada para los tanques Abrams, añade que también habrá material para apoyar el sistema de defensa aéreo ucraniano y munición adicional para lanzamisiles HIMARS. El uso de proyectiles con uranio empobrecido, que tienen mayor capacidad para perforar blindados, ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido debido a sus posibles impactos en la salud y el medioambiente.

