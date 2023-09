“Estoy aquí dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió; he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapias y aún me faltan 13 más, pero no me voy a detener, no me voy a rendir”, de inmediato los aplausos y las miradas atentas de los senadores de todos los partidos políticos, su esposa, hijos, padres y amigos de Juan Pablo Adame Alemán.

Ayer, el Senado mexicano vivió uno de los momentos más emotivos en su historia, sin regateos y sin politiquería de por medio, el senador del PAN, Juan Pablo Adame, logró unificar al Senado de la República que aprobó un punto de acuerdo para evitar que se disminuyan los recursos del presupuesto del próximo año para atender a los pacientes con cáncer.

En una emotiva sesión, llena de sollozos, agradecimientos y solidaridad, Adame Alemán rindió protesta como senador de la República. “Dicen que es de hombres bien nacidos ser agradecido”, señaló en referencia al gesto que tuvo con él, Miguel Ángel Mancera, quien solicitó licencia para dejarle su escaño.

Mientras tanto, desde los asientos de la bancada del PAN, sus padres, Mayela Alemán y Marco Antonio Adame, observaban orgullosos a su hijo que logró cumplir el sueño de ser senador por un día, porque este jueves entra a un nuevo tratamiento para seguir la batalla contra el cáncer.

“Este cáncer, con todos sus padecimientos, me ha traído cosas buenas y me ha dado la posibilidad de disfrutar la vida de una mejor manera: las sonrisas de mis hijos María, Rodrigo e Inés, que ustedes conocieron hace algunos momentos; los abrazos de Eli, que le daba a mi cuerpo sin fuerzas; las manos de mis papás, cuando me daban su bendición”, refirió desde la tribuna.

Adame Alemán, logró mover las fibras más sensibles de los senadores oficialistas y de oposición. “Sé lo que significa tu lucha, mi papá no logró sobrevivir a esa lucha, pero entiendo lo que pasa. Y quiero suscribir a nombre propio, de mi familia y de todos aquellos que tenemos a un ser amado en esa lucha. Pido suscribir tu iniciativa, Juan Pablo”, dijo entre lágrimas la vicepresidenta del Senado, Verónica Delgadillo.

La también vicepresidenta, Alejandra Reynoso, quien venció el cáncer, recordó cuando Juan Pablo le informó de su enfermedad. “Cómo olvidar ese 17 de abril en el que yo recibí mi última quimio y recibí tu mensaje para preguntar si la quimio dolía, si el catéter dolía y, entonces, a partir de esas preguntas llegar a tu diagnóstico”.

Fue el senador del PRI, Ángel García Yáñez, quien pidió que a nombre del Senado, se diera “un donativo para la causa del senador de todos los senadores, si me acompañan; porque como lo dijo es un momento de hermandad, un momento que lamentablemente él está pasando junto con su familia, y no lo podemos dejar solo”.

