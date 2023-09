Argumentando problemas en su matrimonio, Larry Sinclair -personaje acusado de estafa- aseguró que presuntamente sostuvo relaciones sexuales con el expresidente Barack Obama y consumió drogas con él. Las sustancias que mencionó fueron crack y cocaína.

Esto lo mencionó en una entrevista compartida por Tucker Carlson, un presentador que formaba parte de la cadena FOX en su cuenta de X (antes Twitter).

Pero esta no es la primera vez que Sinclair declara lo que presuntamente ocurrió con Barack Obama ya que en 2008 lo mencionó por primera vez.

Este 2023 las declaraciones vuelven a dar de qué hablar ya que contó que el expresidente no solo sostuvo un encuentro sino dos.

“Definitivamente no fue la primera vez para Barack. De eso estoy absolutamente seguro. Y casi estaría dispuesto a apostarle que no fue el último”, mencionó en la entrevista.

Larry Sinclair ahora vive en México pero recordó que en 1999 estaba en Colorado y viajó a Chicago, ciudad en la que buscaba noches de diversión y fiesta.

La conexión entre Sinclair y Obama presuntamente fue por un conductor de una limosina y que esto derivó en una ida a un bar “exclusivo y tranquilo” y que este le confió que estaba teniendo una crisis matrimonial con su esposa Michelle.

En sus declaraciones Larry mencionó que desconocía que el expresidente fuera político.

Ep. 22 Larry Sinclair says he had a night of crack cocaine-fueled sex with Barack Obama, and that Obama came back for more the next day. Assess for yourself. Here’s our interview. pic.twitter.com/R6CXwKv6gs

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 6, 2023