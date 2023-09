El presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que fortalecer los Programas para el Bienestar, mejorar los ingresos de trabajadores y entregar al pueblo de México obras de infraestructura completas, son las prioridades de su Gobierno, en su recta final. Cuando hablo de obras no son nada más construcciones, es una obra también dejar garantizado el derecho del pueblo a la salud. Informó que está en análisis la posibilidad de aumentar el número de personas beneficiarias de becas a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. La decisión depende de la disponibilidad de ingresos en la Hacienda pública, los cuales se cuidan para no generar déficit y mantener el compromiso de no aumentar impuestos. Estamos pensando que, si nos alcanza, vamos a incrementar el número de becas, sobre todo para educación básica, porque en educación media superior es universal, es a todos, pero en educación básica son como cinco millones de becas, pero no llega a todos. Puntualizó que las Becas para el Bienestar Benito Juárez desde preescolar hasta posgrado benefician a 12 millones de alumnas y alumnos actualmente. En el nivel superior, a 400 mil estudiantes. En tanto, el proyecto del presupuesto federal del próximo año ya contempla el incremento de 25 por ciento en la pensión para personas adultas mayores. El resto de los Programas para el Bienestar, aumentarán conforme a la inflación. La tercera meta que definió el mandatario fue entregar al pueblo las obras concluidas que actualmente están en proceso, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Tren El Insurgente, que correrá de la Ciudad de México a Toluca. Todas se financian con inversión pública. El presidente López Obrador cuestionó al Juez de Control Federal en la Ciudad de México, Gerardo Genaro Alarcón López, quien suspendió el proceso penal en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el caso Agronitrogenados. Como no todo es tan complicado en el Derecho, cuando es derecho, es cosa nada más que se sepa que todavía el señor Ancira no termina de pagar, debe más de 100 millones de dólares, entonces no sé el juez de dónde sacó la información. Sin embargo, el mandatario pidió esperar la resolución del Poder Judicial y aclaró que la apelación está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

PRESIDENTA DEL SENADO ANA LILIA RIVERA; APRUEBAN EN COMISIÓN DICTAMEN PARA RATIFICAR A ALICIA BÁRCENA COMO SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el senador Héctor Vasconcelos, aprobó el dictamen por el que se ratifica el nombramiento de Alicia Bárcena Ibarra, como secretaria de Relaciones Exteriores, que fue puesto a consideración del Senado por el titular del Ejecutivo federal. Además, avaló dos dictámenes mediante los cuales se ratifica el nombramiento de Joel Antonio Hernández García, como subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; y de Laura Elena Carillo Cubillas, designada como subsecretaria para América Latina y el Caribe. La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, manifestó que Alicia Bárcena es una mujer con una gran trayectoria y un amplio reconocimiento en el Servicio Exterior Mexicano, cuyo trabajo al frente de representaciones de nuestro país y de organismos internacionales, la distinguen como referente de la diplomacia mexicana. Alicia Bárcena señaló que este año se debe consolidar el trabajo de la Secretaría de manera pragmática y concreta, a fin de afianzar lo construido y sentar las bases de la siguiente etapa de la transformación de la vida pública del país. Señaló que se desplegará una diplomacia activa, cercana, incluyente y al servicio de la gente, congruente con los principios de la política exterior y con la honrosa tradición diplomática de México, así como contundente, oportuna y eficaz. Refirió que uno de los mayores desafíos se encuentra en América del Norte, porque se tiene la inigualable oportunidad geopolítica para consolidarla como la región más competitiva del mundo. Por otro lado, apuntó que los flujos migratorios en el continente han tenido un comportamiento sin precedentes durante los últimos años. México se ha convertido en uno de los países con mayor número de solicitudes de refugio, debajo únicamente de Estados Unidos y Alemania. Por primera vez México implementa proyectos sociales en otros países, con resultados tangibles. Dijo que “Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, se ejecutan en Centroamérica y el Caribe.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA JUCOPO; AGRADECE DISPOSICIÓN Y EL ENTENDIMIENTO A LOS INTEGRANTES DE LA JUCOPO

El senador Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, agradeció a todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, su disposición y el entendimiento que siempre ha caracterizado. Quien inició con estos trabajos fue el senador Ricardo Monreal, y que estuvo al frente casi los cinco años de la Presidencia de la Junta de Coordinación. Nosotros en concordancia con esa buena voluntad, tratando de construir los acuerdos, hemos iniciado nuestro periodo y nuestra reunión de Junta de Coordinación, donde hemos escuchado a los diferentes coordinadores e integrantes de la Junta para desarrollar nuestros trabajos. Ratificamos nuestro calendario legislativo. Comento que hay un asunto pendiente en la Cámara de Senadores, sobre la duplicidad de funciones. En este caso, hay una iniciativa por parte del Partido del Trabajo, de la senadora Geovanna Bañuelos, que es también la coordinadora; una iniciativa por parte de Morena y otra iniciativa por parte del PRI. Estas iniciativas van en el sentido de que la conclusión de los trabajos legislativos por el cual fuimos electos a finales del mes de agosto del año 2024; ratificaremos ese compromiso constitucional para sacar adelante la Legislatura, tanto LXIV como la LXV.

Iniciaremos con los trabajos de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la que he dejado de pertenecer de manera política en mi grupo, y en la Comisión de Puntos Constitucionales. También señalo un punto importante, que puede llegar un gran acuerdo en aquellas reformas que estamos de acuerdo en los dictámenes que salen de las comisiones, y las llevamos al Pleno; poder reducir el número de participaciones en Tribuna y avanzar en los 112 dictámenes que están pendientes en la Mesa Directiva. Esos han sido los temas que hemos abordado y que era muy importante para nosotros comentarles.

XÓCHITL GÁLVEZ; URGE ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS

Xóchitl Gálvez Ruiz, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, llamó a desterrar la falsa idea de que la violencia contra las niñas y las mujeres indígenas son costumbres culturales. La legisladora pidió erradicar las muertes por el machismo, la violencia sexual y los daños físicos y psicológicos que sufren las mujeres indígenas en sus comunidades. La mejor forma de celebrar este día es luchando por la igualdad de derechos de estas mujeres, respetando la Constitución y las leyes y sobre todo asegurando que se cumplan sus derechos mejorando sus condiciones de vida, salud y educación, trabajo y participación política. Agregó que en México la población indígena es de 23.2 millones, donde el 51 por ciento son mujeres. A nivel nacional, 4 por ciento de las mujeres son analfabetas y el porcentaje de mujeres indígenas es 26 por ciento. Además, las mujeres indígenas reciben salarios considerablemente más bajos que los hombres. Es necesario garantizar que niñas y mujeres indígenas tengan voz en los diversos espacios políticos, civiles, sociales, económicos y culturales que ocupen, por lo que es de crucial importancia combatir las violaciones a sus derechos fundamentales. Gálvez Ruiz dijo que esta conmemoración tiene como fin recordarnos la urgencia de la promoción del derecho de igualdad y la no discriminación. Hay que adecuar los sistemas de gobierno indígena para buscar una mayor participación política de las mujeres en todos los niveles de gobierno, comunitario, municipal, estatal o federal y ampliar su acceso a la jurisdicción del Estado.

DIPUTADO JUAN RAMIRO ROBLEDO; REFORMA AL ARTÍCULO 65 CONSTITUCIONAL PONE FIN A LAS IMPRECISIONES DEL PACTO POR MÉXICO PARA EL CONGRESO DE LA UNIÓN

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, expresó que, a través de la reforma constitucional en materia de periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, se da precisión a los periodos de la presente y próximas Legislaturas. El diputado expresó que la propuesta surge tras los cambios realizados en 2014, por el Pacto por México que no estaba consciente de lo que modificó. Me parece que se trató de una modificación innecesaria, irregular, que dejó en una situación extraña al Congreso y que 10 años después podría causar problemas al grado de que hubiera dos Legislaturas empalmadas. Se trata de una reforma al artículo 65 de la Constitución para dar certeza a modificaciones que se realizaron hace una década. Explicó que se establece que la duración en el cargo de las y los diputados federales electos para la LXV Legislatura se considerará a partir del 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2024. Además, comentó, la duración del cargo de las y los legisladores en la Cámara de Diputados para la LXVI Legislatura durarán 36 meses, es decir del periodo comprendido del 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2027. Señaló que para las y los senadores de las LXIV y LXV Legislaturas, se puntualiza la duración en el cargo del 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2024; y del 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2030 en el caso de la LXVI y LXVII Legislaturas. Subrayó que estos cambios no buscan agregar un mes más a la presente Legislatura, ni representan una afectación presupuestal. Afirmó que tampoco se menoscaban los derechos de nadie en tanto que la LXVI Legislatura aún no existe, y se respetan las facultades que la Constitución y las leyes le dan al Presidente de la República a partir del 1 de octubre. Que lo entienda muy bien todo el país: no estamos quitándole un mes a uno y poniéndoselo a otro; simplemente regularizamos el texto de la Constitución porque me parece que la reforma pasada se hizo sin pensar y no dejaremos que pase esa irregularidad.

SENADORA BEATRIZ PAREDES; FIJO SU POSICIONAMIENTO A FAVOR DE LA RATIFICACION DE ALICIA BÁRCENA

La senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI), al hablar para fijar posicionamiento a favor del dictamen que ratifica el nombramiento de Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra como Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Indico que hay algunas personas, en millones de seres humanos, y en miles de años, que tienen el singularísimo privilegio de dejar su huella en la construcción de la historia, es el caso de Alicia Bárcena. Así dejó constancia su paso por la CEPAL. Ahora, en un año y algunos meses como canciller de México tengo confianza en que su vasto conocimiento fructificará para México. Doctora Bárcena, será que usted será secretaria no ministra pero espero que su capacidad de persuasión evite que la política exterior se dirimen las mañaneras y responda al tratamiento profesional de los protocolos requeridos en las relaciones exteriores y precisamente, porque su tiempo en esta tarea probablemente sea breve, en el término de esta administración, subrayó lo que considero el más severo desafío: El corredor, migratorio de México a los Estados Unidos es el más grande del mundo, representa cerca del 4% de la migración global y según la organización internacional para las migraciones también se considera el cruce terrestre más letal. El fenómeno migratorio es un evento que en el contexto del impacto socioeconómico de la pandemia por covid-19, la falta de oportunidades laborales, así como la violencia e inseguridad en el mundo, se espera que aumente. México, un país históricamente de expulsión, tránsito y de retorno de migrantes ahora también es un país de acogida, aunado al cuidado de la diáspora mexicana en Estados Unidos, ha aumentado el desplazamiento interno y cruce de migrantes mexicanos irregulares, el tránsito de personas migrantes centroamericanas y de otras nacionalidades, así como la integración de las y los connacionales que regresan de forma voluntaria o forzada a México. Las estrategias de políticas migratorias restrictivas, la militarización y cierre de fronteras, la resistencia a la gestión de permisos laborales y los programas productivos implementados en el sureste mexicano y el triángulo norte centroamericano no han dado los resultados en la magnitud que se requieren, no han tenido un efecto disuasivo y han rebasado la capacidad del gobierno mexicano, ha sido rebasada para la gestión migratoria, por tanto, la prioridad de política exterior migratoria debe de ser sistematizar la multidimensionalidad del fenómeno mediante opciones ágiles para su regularización y administración. Es indispensable garantizar una estrategia política que, conjuntando todos los esfuerzos de las políticas públicas de las diversas áreas, incidan en el desarrollo local, en el nacional, en el regional, en el hemisférico y en el global, con miras a reducir la incidencia y el impacto negativo de la migración irregular; si la movilidad humana es segura e integradora, con respeto a los derechos humanos y las normas laborales internacionales, el fenómeno migratorio será uno de los factores de desarrollo sostenible más importante.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; CÁMARA DE DIPUTADOS DEBE RESPETAR EL AUMENTO PRESUPUESTAL PARA 2024 QUE SOLICITA EL PODER JUDICIAL

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, afirmó que las y los diputados deben respetar el aumento presupuestal para 2024 que solicita el Poder Judicial, el cual consideró sensato y necesario para enfrentar el reto de la justicia. El Poder Judicial requiere que le respetemos su presupuesto, con el aumento que nos manden, que yo lo vi sensato, es un aumento de términos inflacionarios. Indicó que es necesario asignar más recursos para los tribunales locales, así como mantener el presupuesto federal para este Poder. Explicó que el presupuesto de todos los tribunales locales ronda los 47 mil millones, bueno, requiere urgentemente 30 mil millones de pesos más. Y esto es para enfrentar el reto de la justicia, de la nueva justicia procesal civil, esto es para aumentar el número de juzgados, esto es para mejorar sueldos, o sea, requieren esa cantidad, entre 30 y 40 mil millones de pesos, más de los que ya tienen, la suma de todos da como 47, 45, por ahí de todos. Respecto a la propuesta de presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), el coordinador priista consideró que también se debe respetar, requerimos certeza en el depósito del voto, en el cuidado del voto, requerimos neutralidad gubernamental, y para eso requerimos un INE que no tenga ninguna falla, ningún pretexto presupuestal. Sobre las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas las de reducir la edad para ser beneficiario de la pensión de adultos mayores, universalizar la pensión para personas con discapacidad, elevar a rango constitucional el programa “Sembrando Vida”, Moreira Valdez adelantó respecto a estas reformas que el PRI, PAN y PRD tomarán decisiones conjuntas en todos los temas. Asimismo, se pronunció a favor de la disminución de la edad para la pensión de adultos mayores. Si disminuye la expectativa de vida, pues disminuyamos también la edad para las pensiones. En cuanto a “Sembrando Vida” consideró que ese apoyo tiene que llegar directo, y que no le pongamos como condicionante tumbar árboles, sino sembrar árboles, porque lo que hoy hace el Gobierno Federal es que les pide tumbar árboles para sembrar otros. No, no. Las reglas de operación que hasta hoy tiene ‘Sembrando vida’, están deforestando. Pero yo estoy a favor de llevarlo a la Constitución, porque luego ya saben, se interpretan otras cosas.

MARIO DELGADO; HICIMOS LA ENCUESTA MÁS VIGILADA EN LA HISTORIA PARA RESPETAR LA VOLUNTAD DEL PUEBLO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró la culminación de los levantamientos en la encuesta, y destacó que el partido hizo el estudio demoscópico más vigilado en la historia del país. Nunca se había hecho algo así. Es la encuesta más vigilada, yo creo, que se ha hecho en toda la historia de nuestro país. Y sólo es para garantizar que se respete la voluntad del pueblo. El dirigente morenista informó que la empresa de valores contratada para resguardar las respuestas del sondeo llevo a cabo su desplazamiento al World Trade Center. El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, citó a la y los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación antes de conocer los resultados. El líder del partido guinda confirmó que el presidente del Consejo Nacional convocó a este órgano el próximo domingo 10 de septiembre para realizar la entrega de constancia a la o el próximo Coordinador de Defensa de la Transformación, y también que asuma el Proyecto de Nación que ha sido construido por todos nuestros militantes en todo el país. Sobre el final de los levantamientos, comentó que se logró levantar exitosamente el 98% de la muestra, cifra que reflejará de manera fidedigna el resultado, y argumentó que no se pudieron levantar cuestionario en algunas secciones por cuestiones de seguridad. Vamos a estar divididos en cinco grandes grupos: las cuatro casas encuestadoras más la encuesta de Morena. Dentro de cada grupo vamos a tener cinco mesas, donde habrá dos representantes por cada aspirante. Es decir, vamos a tener 12 personas por cada mesa, y posteriormente se abrirá cada urna para checar boleta por boleta, el folio, las medidas de seguridad, las firmas, y que las firmas coincidan con el acta. Detalló que se verificará la integridad de la urna, que venga perfectamente sellada, que no haya sido violada. De igual manera, cada boleta tiene un sello visible sólo con luz ultravioleta, por lo que permitirá verificar su verosimilitud. Por todo lo anterior, el presidente de Morena comentó que los candados de seguridad responden a la importancia de resguardar la voluntad de la gente. Todo este ejercicio ha valido la pena, porque finalmente es lo que estamos resguardando. Es lo que queremos conocer: quién decide la gente que debe darle continuidad al proceso histórico de transformación que ha detonado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Morena, Mario Delgado, presentará los resultados de la encuesta que definirá a la o el coordinador de los Trabajos de Defensa de la Transformación hoy miércoles 6 de septiembre a las 17:00 hrs. La cita es en: World Trade Center, ubicado en Filadelfia S/N, Nápoles, Benito Juárez, Ciudad de México. El acceso será a partir de las 16:00 hrs y los medios de comunicación que no presenten su acreditación NO podrán acceder al evento. La puerta de acceso es por la calle Dakota junto al Café Punta del Cielo.

DIPUTADO MARIO MIGUEL CARRILLO; RETA A LEGISLADORES DEL PAN A PRESENTAR PRUEBAS A SUS DICHOS CONTRA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA

Mario Miguel Carrillo Cubillas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, retó a las y los legisladores de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados a presentar pruebas sobre la información falsa que difundieron del Programa Sembrando Vida. Lo importante es brindar una respuesta precisa a las críticas planteadas por los compañeros diputados de Acción Nacional, en particular por la diputada María Elena Pérez Jaén Zermeño, quien cuestionó el programa ‘Sembrando Vida’, especialmente en lo que respecta a su implementación en Centroamérica. Carrillo Cubillas dijo que es fundamental dar respuesta a este tipo de declaraciones que evidentemente son mal intencionadas y cuyo propósito es atacar políticamente. La diputada Pérez Jaén parece buscar atención, recordemos que fue elegida a través de la representación proporcional en la segunda circunscripción, siendo suplente de la diputada titular Teresa Jiménez, quien actualmente es gobernadora de Aguascalientes. Invitó a la diputada Pérez Jaén a que si va a realizar esta tarea, lo haga correctamente, o al menos que consulte a alguien que esté informado al respecto. Todos estos recursos provienen del Fondo México y están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

RUSIA; ATACA SIN ÉXITO EN DOS DIRECCIONES Y UCRANIA CONSOLIDA NUEVAS POSICIONES EN EL SUR

Mientras Rusia insiste en que la contraofensiva ucraniana es un fracaso, imágenes geolocalizadas indican que las tropas de Kiev han avanzado en algunos lugares a posiciones más allá de las zanjas antitanques y dientes de dragón de la defensa rusa en la región suroriental de Zaporiyia, cuyo frente visitó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto al de Donetsk, en el este. Según el parte militar del Estado Mayor del Ejército ucraniano, las fuerzas de Kiev continúan afianzándose en las posiciones recuperadas en los últimos días en el frente del óblast suroriental de Zaporiyia, parcialmente ocupado por Rusia, donde la contraofensiva ucraniana ha conseguido sus mejores resultados y busca avanzar hacia el sur en dirección a la ciudad ocupada de Melitópol y el Mar de Azov. Las unidades ucranianas en liza en esta zona, añade el parte del Estado mayor, continúan destruyendo equipamiento militar ruso con fuego de contrabatería, que consiste en identificar la procedencia del fuego enemigo, sobre todo de artillería, y disparar en su dirección para dar de baja los sistemas con los que se lanza.

