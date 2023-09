El ex Beatle, Paul McCartney sorprendió a sus fans mexicanos con el anuncio de una fecha extra en el Foro Sol, la cual tendrá lugar el 16 de noviembre.

La noticia la dio el artista a través de sus redes sociales con la foto del cartel en donde aparece anunciado el segundo concierto y también indica que la venta de boletos inicia hoy.

Por otro lado, la Beatlemania mundial sigue vigente y se lanzó una campaña para encontrar el bajo Höfner con el que Paul McCartney tocó algunos de los mayores éxitos de los Beatles, un tesoro de la música comprado en 1961 en Hamburgo y desaparecido hace más de 50 años.

McCartney compró el bajo, que se puede escuchar en las canciones Love Me Do, She Loves You y Twist and Shout, por unas 30 libras esterlinas.

Tocó con él en conciertos en Hamburgo, Liverpool y en las primeras grabaciones en Abbey Road, el mítico estudio londinense.

En enero de 1969, cuando los Beatles estaban en Londres para grabar la canción Get Back entre otras, el instrumento desapareció.

Nick Wass, que trabaja para la empresa Höfner, y los periodistas Scott y Naomi Jones lanzaron el proyecto The Lost Bass para intentar recuperar el instrumento y resolver lo que llaman “el mayor misterio del rock and roll”.

“Es la búsqueda del bajo más importante de la historia. Y necesitamos su ayuda para recuperar su rastro”, indica la página web del proyecto.

LEG