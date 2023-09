Su pasión es el teatro, sin embargo, eso no ha evitado que Susana Alexander esté experimentando un gran cansancio provocado por las jornadas en el proscenio y por la vida misma, así que asegura que ya decidió ya cambiar de ritmo, pero eso será luego de que baje el telón de la exitosa obra Si te mueres… ¡Te mato!

Será este 24 de septiembre cuando concluya la temporada de esta obra escrita por los chilenos Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal y en la que comparte créditos con Azela Robinson.

“Esta pieza teatral ganó el Premio Bravo por las mejores actrices y la mejor obra del año pasado pero ya voy a parar, me voy a ir unas semanitas de viaje y regresaré a preproducir; así que es importante que sepan que ya solo serán tres semanas más de la puesta en escena, ya no habrá más.

“Eso es lo que pasa con el teatro, es efímero, y la gente no acaba de entenderlo, no es como las series de televisión, no se puede volver a poner el video”, dijo de forma tajante la primera actriz.

Si te mueres… ¡Te mato! ha tenido mucho éxito porque es una obra muy buena, añade, pero no sin asegurar que tanto ella como Azela “estamos muy bien”, incluso hasta la producción “es maravillosa”. “Leticia Amezcua es una maravillosa directora que sabía muy bien lo que quería por eso hemos llegado muy lejos en el gusto del público. Todo el conjunto es perfecto”, añadió Alexander.

Sin embargo, esta no es una historia con la que el espectador se pueda identificar, “es una obra un poco de lo absurdo, la obra es una comedia negra, por lo que no es fácil que se identifiquen con los personajes, sino que juega con nosotros.

“Pero vamos de una sorpresa a otra, no dejamos descansar al público y de una risa a otra, y antes de que se acabe. No pretendemos dar lección de nada, no tiene mensaje, no tiene nada, es una pieza para inteligentemente entretener”, aclaró.

La señora Alexander asegura que esta es una obra para aquellos que tienen muchas ganas de ir a reír al teatro.

“Y aquí se lo garantizamos, como también les garantizamos que van a ver algo de calidad, es para toda la familia y estamos en un teatro muy cómodo que es Fernando Soler. Incluso, si nunca han ido a apreciar una puesta teatral, esta es la pieza idónea para hacerlo, porque ahí van a ver a dos personajes tratando de resolver problemas de la mejor manera que puedan. Ahí el público se convierte en cómplice y andan detrás de nosotras para ver lo que vamos a hacer ahora”.

Para Alexander, Si te mueres… ¡Te mato!, ha gozado de una temporada muy exitosa, mientras que para ella trabajar al lado de Azela Robinson ha sido una gran experiencia ya que no la conocía.

“Pero quienes se van a llevar una grata sorpresa van a ser los autores porque los actores mexicanos somos muy intensos y entonces esa vibración que tiene es padrísima. Sin embargo, yo ahorita ya no quiero hacer nada, quiero estar tranquila, quiero dedicarme a leer que es mi vicio, y viajar antes de regresar a hacer un nuevo proyecto”, finalizó Susana Alexander.

Esta es la historia de Lucía (Susana Alexander) y Gloria (Azela Robinson) son las cuidadoras de Radojka, una anciana serbia de 90 años que decidió radicar en México desde hace algún tiempo. Una mañana… por causas naturales… el trabajo de las dos mujeres se ve comprometido. Sin embargo, parece que Lucía y Gloria están dispuestas a inventar la más truculenta mentira a cambio de no enfrentarse al desempleo.

SABÍAS QUE

Susana Alexander fue una de esas figuras de la actuación que, incluso durante la pandemia, buscó la mejor forma de acercar el teatro a quienes gustan de esta vertiente de las bellas artes y lo hizo a través de las redes sociales y el internet. “Y hoy, a más de un año de eso, puedo asegurar que eso ya a nadie le interesa, ya no es redituable, de ninguna forma”, dice.

LEG