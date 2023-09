Definitivamente septiembre es uno de los meses más esperados para todos lo gamers, pues se lanzarán algunos de los videojuegos mas importantes del 2023. A continuación podrás conocer cuáles son, así como las fechas de sus lanzamientos, entre otros detalles.

En primer lugar, este 6 de septiembre del 2023, saldrá a la venta Starfield, el nuevo juego creado por Bethesda Game Studios después de 25 años. Con Starfield podrás vivir la experiencia de explorar una galaxia infinita sin limitaciones. Estará disponible en Xbox Series X|S y PC.

Igualmente, en esta misma fecha, se lanzará Baldur’s Gate 3 en versión PlayStation, pues hasta el momento solamente se encuentra disponible en PC. También se lanzará para Xbox Series S y Xbox Series X, sin embargo aún está en desarrollo, por lo que no hay una fecha prevista. Baldur’s Gate 3 es la tercera entrega de la saga Baldur’s Gate, creado por Larian Studios. La historia de este juego tendrá lugar 100 años después de los sucesos de Baldur’s Gate 2, pero ahora el jugador podrá adentrarse en un mundo disociado como los Reinos Olvidados lleno de seres extraños y peligrosos.

Por otro lado, este 8 de septiembre del 2023, se lanzará el juego NBA 2K24, el cual estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Con NBA 2K24 el jugador podrá recrear las jugadas y los momentos más importantes del baloncestista estadounidense perteneciente al equipo prefesional de los Lakers, Kobe Bryant.

La nueva entrega de la serie The Crew saldrá a la venta el 14 de septiembre del año en curso y tendrá el nombre de The Crew Motorfest. El jugador podrá conducir en Hawaii, mientras disfruta de un paisaje excepcional, como el de un atardecer, por lo tanto, se espera que esta entrega sea la mejor hasta el momento. The Crew Motorfest estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.

El próximo 19 de septiembre del 2023 llegará Lies of P, un juego que destaca por imitar el estilo de Dark Souls y Bloodborne, el cual estará basado en el cuento de Pinocho. Se encontrará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.

Te puede interesar: Conoce Cottagecore, la nueva tendencia que trae enamorados a todos los usuarios de TikTok

Harvest Moon regresa este 26 de septiembre del 2023 con Harvest Moon: Winds of Anthos, para festejar su aniversario número 25. Harvest Moon: Winds of Anthos es un juego de granja, es decir, el jugador deberá atender su propia granja. Estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Finalmente, el 29 de septiembre del año en curso, saldrá a la venta EA Sports FC 24, con el cual el jugador podrá vivir una experiencia futbolística apegada a la realidad. Estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

DRS