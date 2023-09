El decreto que disminuyó la llegada de vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de 52 a 43 por hora, sólologrará encarecer el costo de cada boleto de avión, lo que volverá a la terminal accesible sólo para una élite de altos ingresos, advirtieron analistas del sector aéreo.

Comentó que ahorita nuestros gobernantes tienen la cabeza en otro lado y los dineros públicos se van a ir a otro lado (las campañas), “dudo que podamos recuperar la Categoría 1 en lo que queda del año, en lo que queda del sexenio e incluso la reducción de slots en el AICM será también un rotundo fracaso”.

Casas Liás, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (Inija), aseveró que ha sido un sexenio muy crítico para la aviación, “llevamos cerca de dos años degradados de categoría (aeronáutica)… se hacen despilfarros en una línea aérea que no tiene razón de ser y que inclusive ahora con la reducción de slots, y les ponen una línea de bajo costo subsidiada enfrente, vas a generar competencia desleal y un daño al sector”.

El experto aéreo explicó que una de las virtudes que debe tener la democracia es la accesibilidad a los servicios para todo el mundo, y lo que se va a generar al reducir la entrada del número de vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es convertirlo en una terminal elitista.

“Están haciendo lo que pasaba hace muchísimos años, hacerlo exclusivo, elitista porque volar de él o hacia él (hacia el AICM) se va a volver un lujo… aquí los pobres se fueron hasta el último”.

Detalló que la decisión de reducir el número de vuelos en la terminal capitalina está dirigida a eso, a llevar más pasajeros al Felipe Ángeles, el AIFA, “por eso le están creando su línea barata, lo que es una desgracia porque todo se está decidiendo de forma arbitraria, abrupta, unilateral y sin tomar en consideración a la industria”.

“Esta nueva norma está elaborada en total desapego a las leyes internacionales y a los convenios mundiales que rigen todo tipo de horarios como son despegue y aterrizaje”.

Insistió que van a presionar la ley de oferta y demanda de vuelos en el AICM, serán ahora muy caros y eso no significa que se opte por ir al AIFA, ya que el pasajero que sale de viaje en la mayoría de los casos es por placer, una experiencia de gozo y descanso y no estar batallando con llegar al Felipe Ángeles que no tiene conectividad terrestre y en el mismo caso a la gente que sale de negocios, dijo, les urge salir temprano y llegar a descansar a su casa, lo que tampoco se permite con la lejanía del AIFA.

Asintió que el reducir 30% los vuelos es una mala decisión, “ya que los pasajeros no vuelan por decreto, no puedes mover al pasajero por decreto, en realidad no se ve que vaya a ver en el futuro cercano más pasajer en el AIFA y lo único que se va a lograr en lo inmediato es saturar y encarecer más a la terminal de la Ciudad de México.

En tanto Fernando Gómez Suárez, experto en economía aérea, detalló que el primer impacto lo sufrirán los migrantes, ya que un 5% del mercado que llega esta temporada invernal por vía aérea son connacionales que buscan precios más bajos y pueden verse afectados.

El analista comentó que en caso de no haber competencia en ciertas rutas, por la demanda del mercado hay altas probabilidades de que se eleven los precios del boleto de avión.

Para Gómez Suárez el costo del boleto no será un problema, ya que comúnmente los pasajeros del AICM tienen un nivel alto. Finalmente proyectó que el AIFA no logrará levantar el vuelo con esta medida, incluso la nueva Mexicana aportará poco al mercado porque elevará el vuelo con muy pocas aeronaves.

