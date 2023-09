El presidente Andrés Manuel López Obrador, tras rendir su 5° Informe de Gobierno, donde destaco los buenos resultados que se han logrado con respecto a la paridad del peso ante el dólar, la disminución de desempleo y el avance en el tema de salud, señalando los buenos resultados que ha dado Zoé Robledo quien había indicado que se retiraría para buscar una candidatura, pero posteriormente le informo a el presidente López Obrador que seguiría al frente del IMSS para concluir con el proyecto de salud, compromiso que realizo López Obrador. El presidente López Obrador al termino de su informe, realizó un primer recorrido de prueba en el Tren Maya, acompañado de integrantes de su gabinete, empresarios y gobernadores, partiendo de Campeche, hasta la estación Teya, en Yucatán. Posteriormente realizo un segundo recorrido de supervisión al Tren Maya, el cual partió de la estación Teya, en el estado de Yucatán; para concluir en Chichen Itzá. Lo acompañaron su hijo Andrés Manuel López Beltrán, funcionarios de su gabinete, así como el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila. El gobernador yucateco destacó la generación de empleos y el crecimiento económico que tendrá el sureste mexicano, gracias a la incorporación del Tren Maya. El turismo genera empleos y crecimiento de manera transversal por eso hemos visto en el Tren Maya una oportunidad de traer a parte de los millones de turistas que llegan a Cancún, la Riviera Maya y a Chichén Itzá a todo Yucatán generando empleos bien pagados y oportunidades para todas las familias yucatecas. Por eso en Yucatán no vemos colores ni partidos, por eso en Yucatán trabajamos en equipo.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; SENADORES DE MORENA CONTINUARÁN CON EL TRABAJO PARA FORTALECER PROYECTO DE LA 4T

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Gobierno en la Cámara alta, aspirante natural al gobierno de Chiapas y que por cierto esta como puntero en diversas encuestas, aseguró que los resultados positivos de este gobierno demuestran el compromiso de Andrés Manuel López Obrador con el pueblo, por lo que su bancada y aliados seguirá con los trabajos para fortalecer el proyecto de transformación. Mencionó la reforma para elevar a rango constitucional los programas sociales, los apoyos a los adultos mayores, a personas con discapacidad y a estudiantes. El senador de Morena, dejó en claro que la reducción de la pobreza, las políticas inclusivas y la estabilidad económica, son temas en los que se ha avanzado. La reducción de la pobreza, políticas inclusivas y estabilidad económica, avanzan. Al hacer un recuento de las reformas aprobadas durante la LXIV y LXV legislaturas, subrayó que se avalaron 46 reformas constitucionales en estos cinco años, ajustados a la agenda que nos comprometimos en la plaza pública, cambios en el ámbito de la seguridad, como la creación de la Guardia Nacional. Resaltó cambios como la revocación de mandato, como un compromiso con el lema y el espíritu del movimiento: el pueblo quita y el pueblo pone. Ahora este ejercicio es una realidad en nuestra Constitución. Dijo que también reformó el artículo 3 de la Constitución y hoy los maestros tienen mejores condiciones laborales y no son acosados del Gobierno, que los quería despedir como en aquella época.

XÓCHITL GÁLVEZ; ASUME COMO COORDINADORA DEL FRENTE AMPLIO; “HOY, HAY OPOSICIÓN”

Xóchitl Gálvez Ruiz en el Ángel de la Independencia, recibió la constancia oficial como encargada de la construcción del Frente Amplio por México, con lo cual será la candidata a la presidencia rumbo a 2024. Acompañada por los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD, así como de personas de la sociedad civil, la panista dio un mensaje en donde destacó que sí hay oposición. Decían por todos lados, no hay oposición y hoy, ¡hay oposición!. Yo Xóchitl Gálvez de origen Ñähñu, de Tepatepec, Hidalgo, aceptó con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. Agradeció a las tres fuerzas políticas que la respaldan. La panista dijo que abrirá las puertas de Palacio Nacional, luego de que el presidente López Obrador no la recibiera en este recinto para otorgarle el derecho de réplica sobre su postura relacionada a los programas sociales. Vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional. Esa puerta lleva cinco años cerrada, la cerraron con mentiras, la cerraron con insultos, la cerraron con odio, la cerraron para todos los que no piensan como ellos. No solo me la cerraron a mí, sino a ustedes, a millones de mexicanos, pero los ciudadanos vamos a volver a abrir esa puerta. La abriremos con la verdad, la abriremos con la esperanza, porque la esperanza ya cambió de manos. La esperanza ahora es nuestra. Con la ausencia de la priista Beatriz Paredes, Gálvez Ruiz señaló que buscará un gobierno que no divida y respete a todos los sectores de la sociedad. Al frente de sus simpatizantes, agregó que si se quiere corregir el rumbo de México, se tiene que ganar la elección presidencial, así como el Congreso de la Unión, las gubernaturas, los congresos estatales y las alcaldías. Este frente es amplio, en este frente cabemos todos. Entre los personajes que acompañaron a la senadora panista se pudo ver a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; y la diputada panista, Margarita Zavala.

CLAUDIA SHEINBAUM; MI MADRE ANNIE PARDO ME ENSEÑÓ EL AMOR POR LAS TRADICIONES MEXICANAS.

Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la candidatura presidencial, presumió su colección de huipiles, mismos que lució a lo largo de sus giras por el país, previo al proceso interno para seleccionar al abanderado de la 4T. Sheinbaum compartió un mensaje en donde expresó que su madre, la científica Annie Pardo, le heredó el amor por las tradiciones mexicanas y los textiles. Mi madre me heredó el amor por nuestras tradiciones, veo en los textiles el corazón y el alma de nuestro pueblo. A lo largo de este proceso anticipado de selección de candidatos presidenciales, tanto de Morena como del PAN, PRI y PRD, en la forma del Frente Amplio por México, se han visto un desfile de huipiles. Claudia Sheinbaum por un lado y Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, por otro, lucieron todo tipo de huipiles hechos con manos mexicanas a lo largo de sus procesos internos.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PROPONDRÁ MORENA INICIATIVA PARA GARANTIZAR EN LA LEY LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

El diputado Ignacio Mier Velazco, anunció que su bancada impulsará para este primer periodo de sesiones del tercer año de la LXV Legislatura, que quede garantizado en la ley la búsqueda de personas desaparecidas y la armonización en materia de trata de personas. Urgió la necesidad de robustecer el artículo 17 constitucional para garantizar como un derecho humano la protección y búsqueda para las personas desaparecidas, para que quede como una obligación constitucional. Ese dictamen ya está próximo a pasar al Pleno y ya lo tenemos; también la armonización para fortalecer la lucha nacional contra trata de personas.

ALEJANDRO MORENO; CON XÓCHITL GÁLVEZ VAMOS EN UN SOLO EQUIPO DE CIUDADANOS Y PARTIDOS

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, afirmó vamos bien y de buenas, siempre poniendo a México por delante, en un solo equipo de ciudadanos y partidos con Xóchitl Gálvez. El líder priista subrayó que México necesita rumbo claro, con estrategia y capacidad, con unidad y pluralidad. Alejandro Moreno enfatizó que este gran movimiento es gracias a la fuerza de la ciudadanía y aseveró que vamos a devolverle la esperanza a millones de familias mexicanas, porque solo unidos podremos rescatar al país. Precisó que en el camino hacia la victoria, las tres cosas que no hará son seguir dividiendo a México, recurrir a la ofensa, al insulto y a la descalificación; ni engañar y manipular a la gente. Añadió que las tres cosas que sí hará son escuchar todas las voces, incluir a todas las personas de buena fe y respetar a todos los mexicanos.

MARIO DELGADO; ESTAMOS ANTE UN PROCESO SIN PRECEDENTES, EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA VA MUY BIEN

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que, con mucha transparencia y conforme a lo acordado por el Consejo Nacional de Morena, el próximo 6 de septiembre se darán a conocer los resultados de la encuesta para definir a la Coordinación de Defensa de la Transformación. Junto con el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, remarcó que estamos ante un proceso sin precedentes, que tiene como único objetivo conocer la decisión del pueblo de México sobre quién deberá continuar la Transformación. Su organización ha sido un reto extraordinario. En ese sentido, informó que, al día de hoy, el levantamiento de la encuesta va muy bien. Hoy cerraremos con el 80 % de la muestra levantada y llegaremos al 100 %, tal como se esperaba conforme a la planeación, donde se aumentó un día, de levantamiento, por acuerdo de la Comisión de Elecciones. El dirigente morenista añadió que mañana martes 5 y el miércoles 6 iniciará la apertura de urnas y el conteo final. Con toda transparencia, y tal como lo acordó el Consejo Nacional, tendremos resultados el 6 de septiembre. Asimismo, aseguró que la Comisión Nacional de Encuestas ha contado con todo el apoyo de la dirigencia del partido, del Consejo Nacional y de miles de militantes comprometidos. Reconoció y agradeció la cooperación, solidaridad, buena voluntad y apoyo de la y los aspirantes y sus equipos, pues este proceso ha salido adelante gracias a que en todos y todas ha prevalecido el interés del proyecto sobre las aspiraciones personales. Mario Delgado apuntó que la esperanza no es una máscara que pueda ponerse cualquiera para engañar a la gente, porque la esperanza se encuentra en el corazón de un pueblo que quiere que siga adelante la Transformación, para que vivamos sin corrupción, sin clasismo, sin racismo y donde se ponga por delante siempre el interés de los más pobres. Afirmó que, en el 2024, vamos a ganar el futuro con la unidad de nuestro Movimiento. Vamos a seguir haciendo historia.

JOE BIDEN; RECORRE ZONA AFECTADA POR HURACÁN IDALIA; PROMETE NO ABANDONAR A DAMNIFICADOS

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recorrió parte del noroeste de Florida, una de las áreas más afectadas por el poderoso huracán Idalia, y extendió la promesa de que el Gobierno federal mantendrá su respaldo y no abandonará a los damnificados hasta que el trabajo esté terminado. Si hay algo que su estado necesite, estoy listo para movilizar ese apoyo. En su arribo a Florida, el mandatario y su esposa, la primera dama Jill Biden, hicieron un reconocimiento aéreo por las zonas donde Idalia produjo un mayor impacto, y en las que hasta hoy prosiguen las labores de restablecimiento de energía y recogida de escombros. El presidente luego fue informado por funcionarios federales y estatales sobre las tareas de recuperación que se han emprendido, y escuchó testimonios de vecinos de esta localidad que han visto sus casas dañadas o destruidas a causa de Idalia, hoy ubicada sobre el Atlántico y convertida en un ciclón pos-tropical. Biden se mostró confiado de que el Congreso de EE.UU. actuará para aprobar la partida de 4 mil millones de dólares adicionales que la Casa Blanca solicitó con el fin de hacer frente a los recientes desastres naturales que han azotado el país, incluyendo los incendios en Hawái y el huracán Idalia.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz