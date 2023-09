La noticia de la semana sin duda se la llevó Shakira pues será acreedora del Video Vanguard que otorgan los MTV VMAs. Será la primera cantante nacida en Latinoamérica en recibir el reconocimiento.

Muchos se preguntarán el por qué de la importancia de este premio. Bueno, este lo comenzaron a entregar en 1984, siendo The Beatles y David Bowie los primeros en recibirlo gracias a su impacto en la música que incluye su videografía.

En 1991 el premio se renombró como Michael Jackson Video Vanguard Award en homenaje al cantante estadounidense.

A lo largo de los años se lo han dado a personalidades como Madonna, Kanye West, Beyoncé, Britney Spears, Jennifer Lopez, entre otros.

Y es que este premio llega en el mejor momento de Shakira pues este año a partir del lanzamiento de la BZRP Session #53 a lado de Bizarrap la cantante, además de gritarle el precio a Gerard Piqué, también logró convertirse en uno de los temas más escuchados del año.

Pero esto no es lo único que ha logrado Shakira, pues también junto a Karol G colocó el tema TQG en varios tops mundiales, incluido el de una popular plataforma musical.

Campañas publicitarias, perfumes y hasta reediciones de sus materiales, todo ha ocurrido en este año el cual muchos denominan como el año de la colombiana.

Videos como She Wolf, Whenever Wherever, Don’t Bother, Empire, Can’t Remember To Forget You, No creo y Pies Descalzos han tenido impacto no solo en América Latina sino a nivel global.

Aunque no se sabe qué hará en el escenario de los MTV VMAs el próximo 12 de septiembre de algo estamos seguros, sorprenderá a la audiencia y dará un show aún más espectacular que el ofrecido en el Super Bowl en el que con solo seis minutos logró captar la atención mundial.

Se rumora que Shakira hará un recorrido musical por más de 10 minutos, aunque esto no está confirmado en redes sociales piden que temas como Ojos así, La tortura, Te felicito y hasta su sesión con Bizarrap estén en el setlist.

De igual manera esperan que la cantante Beyoncé entregue el premio a la también compositora pues la amistad que han cosechado en estos años se ha vuelto de las más sólidas de la industria. Pero eso también es un misterio.

¿Qué le falta a Shakira? Bueno pues considero que le deben el que sea headliner en un festival como Coachella, sacar su próximo álbum el cual lleva creando desde hace un par de años y pues si ya estuvo en el mundial y en el Super Bowl ¿Unos olímpicos?

No sabemos qué viene para ella pero de algo estamos seguros, Shakira es la industria latina.

Seguimos.