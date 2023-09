El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que ganó la apuesta porque los integrantes del Frente Amplio por México se dedicaron a hacer declinaciones y no concluir su proceso interno de selección para favorecer a Xóchitl Gálvez. ¡Gané la apuesta!, no vayan a decir de que no sabía yo de lo que se trataba, lo tienen que reconocer”. Nada más es decir que es lamentable porque es un asunto cupular, arriba, es el gerente Claudio X. González, nunca se había visto esto en la historia, así tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, fue pura declinación. Se los dije, se los dije”. De igual manera, calificó como una farsa el proceso del bloque opositor para elegir a su candidata presidencial para 2024. Lo mejor es la democracia, siempre, y lo que vimos ahora fue una comedia, una farsa. Ya no se dejen de engañar, siempre hay que combatir la simulación. Respecto a que el tricolor declinó la candidatura presidencial al PAN, López Obrador señaló que ya tiene tiempo que el PRI renunció a su principios, a sus ideales, cuando menos desde la época de Salinas, que el PRI se convirtió en PRIAN. Con motivo del festejo por el 213 Aniversario del Grito de Independencia de México, el próximo 15 de septiembre, además del grupo Frontera, 890 niñas, niños y jóvenes artistas de Semilleros Creativos ofrecerán un concierto en el Zócalo, anunció el presidente López Obrador. Ya están preparándose y son artistas extraordinarios de los Semilleros que hay en todo México; de niños, niñas, entonces va a ser una cosa bellísima. Imagínense, cuántas niñas, cuántos niños de toda la diversidad cultural de todas nuestras regiones de México. Nuestro arte, nuestra cultura, la música, todo para el 15. No se lo vayan a perder.

En el marco de la 5a Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada mayoritaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, celebró que México se ubique entre las 10 economías más atractivas del mundo gracias a la política social que se emprende desde el gobierno federal. En presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, el líder parlamentario expresó que nadie puede poner en duda qua fue un gran acierto privilegiar la política social, el incremento al consumo a través del fortalecimiento del salario y la reducción de la pobreza como estrategias centrales del Gobierno de la República. Comentó que, a pesar de todos los comentarios de adversidad de la oposición en contra del proyecto social y económico, el país es uno de los mejores en este momento. Manifestó que esta visión global de la economía mexicana se ha reflejado en la microeconomía, disminuyendo 9 millones de pobres; mientras que, gracias a las políticas de combate a la corrupción, de austeridad, de disciplina fiscal, y de alentar la inversión, por primera vez en más de 20 años el salario no está precarizado. Las y los diputados de Morena tenemos claro que trabajamos por el pueblo, protegidos por el pueblo y en favor del pueblo.

El coordinar parlamentario de Morena en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, durante la inauguración de la XI Reunión Plenaria de la fracción parlamentaria, convocó a los integrantes de su Grupo Parlamentario a mantener su lealtad con los principios de la Cuarta Transformación, para atender las demandas de las y los mexicanos. Destacó que durante los tres años de la LXIV Legislatura y los dos que van de la LXV, en el Congreso de la Unión se avalaron 46 reformas a la Carta Magna, 45 normas derivadas de esas modificaciones y 650 a apartados de otros ordenamientos. Entre otros proyectos, subrayó la creación de la Guardia Nacional; las figuras de la democracia participativa como la revocación del mandato; la consolidación de derechos laborales para maestros de zonas apartadas de país; el combate a la corrupción y la eliminación de la llamada partida secreta, el combate al huachicoleo y los apoyos sociales a grupos vulnerables, que ahora se estipulan en la constitución. El senador recordó que en unos días se definirá a quien coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Quiero pedirles, en un acto de reflexión profunda, política, consciente, fraterna, que el proceso interno no sea motivo de división entre nosotros. Debemos mantenernos a la altura de miras que el proyecto de nación nos convoca. Eduardo Ramírez, aseguró que en la elección de la propuesta para la Mesa Directiva de la Cámara fue transparente, democrática y privilegiará la unidad. Mencionó que ha conversado con el senador César Cravioto Romero, para que la designación fuera cordial y todos y todas las legisladoras del grupo mayoritario estén contentos, en unidad y, sobre todo, muy fortalecidos.

El Senado de la República eligió a Ana Lilia Rivera como la nueva presidenta de la Mesa Directiva para el tercer año de la LXV legislatura. Senadores se reunieron en la sesión preparatoria para elegir a la senadora de Morena como nueva presidenta de la Cámara Alta por medio de cédulas las cuales depositaron en una urna transparente que se colocó al centro de la tribuna. La Mesa Directiva estará compuesta por las y los senadores: Ana Lilia Rivera: Presidencia. Sergio Pérez Flores: Vicepresidencia. Alejandra Reynoso: Vicepresidencia. Verónica Delgadillo: Vicepresidencia. Verónica Noemí Camino Farjat: secretaria. Claudia Anaya Mota: secretaria. Martha Cecilia Márquez: secretaria. Claudia Esther Balderas: secretaria. Ana Lilia Rivera rindió protesta como la nueva presidenta del Senado de la República y le tomó protesta al resto de las y el integrante de la Mesa Directiva, en los cargos de vicepresidencia y secretarías.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la elección de los integrantes de la Mesa Directiva, misma que será encabezada por la priista Marcela Guerra en la Sesión Preparatoria del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. Con 448 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones se aprueba la integración de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. Así se integrará la Mesa Directiva que conducirá los trabajos en la Cámara de Diputados a partir de este 1 de septiembre: Presidencia; Marcela Guerra (PRI). Vicepresidencia; Karla Almazán Burgos (Morena). Joanna Felipe Torres (PAN). Blanca Alcalá (PRI) Secretarías; Brenda Espinoza López (Morena). Diana Gutiérrez Valtierra (PAN). Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI). Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM). Pedro Vázquez González (PT). Jessica Ortega de la Cruz (MC). Olga Luz Espinosa Morales (PRD). Uno de los temas más importantes a tratar arrancado el nuevo períodos de sesiones será el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2024, cuya única facultad corresponde a la Cámara de Diputados, y el cual deberá ser discutido y aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, es el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en sustitución de Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena. El diputado albiazul confirmó que encabezará la Jucopo y fue Mier quien le entregó la estafeta en propia mano. Hoy asumo con orgullo la responsabilidad de encabezar la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, órgano de diálogo y conciliación que representa la pluralidad expresada en grupos parlamentarios, manifestó Jorge Romero. Destacó que este será un año de grandes retos y de polarización debido al año electoral, sabemos que va a ser un año de mucho reto y de mucha polarización, es exactamente mi trabajo el evitar que lleguemos a ese nivel tanto de belicidad como de polarización.

La senadora Beatriz Paredes, después de que Alejandro Moreno Cárdenas, anunciara que todo el tricolor apoyaría la candidatura única de Gálvez, Paredes se reunió con Xochitl Gálvez, su adversaria en la búsqueda por la Presidencia de México. Expreso mi respeto y reconocimiento a Xóchitl Gálvez, aprecio sus expresiones cuidadosas hacia mi persona y valoro las coincidencias. Sigamos adelante por el bien de México y el Frente Amplio. ¡Las y los priistas cerramos filas con Xóchitl por el futuro de México! Estamos seguros que su visión de país, acompañada de la sociedad civil, la convertirá en la primera Presidenta de México. El comité organizador del Frente Amplio por México (FAM) anunció que ya no se realizará la consulta del 3 de septiembre próximo y adelantó que ese día se entregará a Xóchitl Gálvez la constancia como coordinadora del grupo opositor. De acuerdo con el comité, se espera que Xóchitl Gálvez reciba la constancia el domingo próximo en el Ángel de la Independencia.

Durante la junta previa para la designación de la Mesa Directiva que fungirá durante el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura, el GPPRD reconoció el profesionalismo y pluralismo con el que se condujeron los trabajos del Segundo Año. El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera, se distinguió que las y los integrantes del órgano rector del Senado de la República que concluyeron su periodo de actividades mantuvieron siempre un diálogo constructivo en todas y cada una de las tareas.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró el éxito que tuvo la primera jornada de levantamientos en la encuesta que definirá a la Coordinación de Defensa de la Transformación. Han participado cuatro casas encuestadoras, la Comisión de Encuestas de Morena, y más de 1500 representantes que han acompañado, en todo momento, este proceso. Aseguró que el compromiso más importante del partido es respetar la voluntad del pueblo. Quiero reiterar que el compromiso de nuestro partido es que se respete la voluntad del pueblo, que nada ni nadie intervenga en una decisión que sólo le corresponde a la gente. Reiteró el llamado a que la militancia y simpatizantes de la Cuarta Transformación respeten la veda, la cual durará hasta el próximo 6 de septiembre. Ya no se vale nada de llamadas, de distribución de volantes o cualquier otro tipo de activismo político, porque eso sería una interferencia y sería, sobre todo, tratar de alterar la voluntad del pueblo. Señalo que en el proceso interno de Morena no hay dedazo ni simulación, aquí el pueblo manda. La oposición terminó de exhibir que su proceso ha sido una simulación. Somos testigos del sometimiento absoluto del PRIAN y el PRD a la voluntad de la oligarquía económica. Y tal como lo advirtió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 3 de julio, la candidata del Frente Amplio por la corrupción vendría del dedazo de los poderosos.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, durante la XI Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, pidió a las y los senadores que saquen adelante las reformas planteadas por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no es momento de presentar reformas con nuevos planteamientos, sino de consolidar las propuestas presentadas por el movimiento de la Cuarta Transformación. Estamos en un momento de consolidación de nuestro proyecto y eso significa el poder echar raíz para garantizar su continuidad. Destacó la reforma constitucional para disminuir la edad de 68 a 65 años para recibir la pensión de adultos mayores, así como establecer la universalización de la pensión para personas con discapacidad. Exhortó a las y los legisladores a elevar a rango constitucional el Programa Sembrando Vida y garantizar la operación de la Guardia Nacional al darle el control operacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En materia de seguridad, dijo que se ha bajado el número de homicidios y de incidencia delictiva, lo cual han logrado al atender las causas de fondo a través de programas sociales y la generación de oportunidades, así como por la participación de la Guardia Nacional.

El dirigente nacional panista, Marko Cortés Mendoza, expreso que Acción Nacional expresa su más amplio reconocimiento al Comité Organizador por el buen desarrollo y conclusión del proceso para definir a Xóchitl Gálvez como la responsable de construir el Frente Amplio por México. Marko Cortes hizo un reconocimiento a las y los participantes en este inédito ejercicio democrático, en especial a Beatriz Paredes y Santiago Creel, quienes lograron llegar a la última etapa. Agradezco también a las dirigencias nacionales del PRI y del PRD por haber escuchado el sentir de la ciudadanía en favor de Xóchitl Gálvez, así como a las más de 2 millones de personas inscritas y validadas en la plataforma del Frente Amplio por México. En presencia de las senadoras Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, el líder panista expuso que el despertar de la ciudadanía augura el triunfo del FAM en las elecciones del 2024. En un país dominado por la violencia e inseguridad, sin control por la fallida política de los abrazos a los delincuentes por parte del gobierno, Xóchitl Gálvez encarna la esperanza de un cambio de rumbo para terminar con el desprecio a la salud, la educación y la seguridad de los mexicanos. Con Xóchitl Gálvez, la ciudadanía, la sociedad civil organizada y la estructura de los partidos políticos, el FAM se propone acabar con el discurso oficial de odio y resentimiento, con la mentira como política de gobierno y con las violaciones constantes a la Constitución.

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en Georgia por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, en las que perdió por un estrecho margen ante el demócrata y actual mandatario, Joe Biden. Donald Trump, que opta a la nominación del Partido Republicano para las presidenciales de 2024, ya se ha declarado no culpable en los otros tres procesos penales en los que está imputado. Sus abogados interpusieron ante el tribunal del distrito de Fulton un documento en el que el ex presidente se declara no culpable de los 13 delitos que se le imputan y renuncia libre y voluntariamente a su derecho de estar presente en una lectura de cargos formal en una corte.

