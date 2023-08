El presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de la presentación de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” de la conferencia matutina, denunció las campañas de los grandes medios de comunicación que defienden intereses particulares y que el periodismo lo usan para golpear cuando no reciben prebendas. El presidente López Obrador refirió a una frase del periodista polaco, Ryszard Kapuściński, que decía: “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”. Además, el mandatario mencionó que los medios de comunicación se usan actualmente para llevar a cabo golpes de Estado técnicos o mediáticos. Explicó que si la oligarquía tiene el control de los medios y manipulan, pueden lograr imponer a presidentes, autoridades títeres que no representen a todo el pueblo, sino que estén al servicio de una minoría, lo cual calificó como contrario a la democracia. Por ello, declaró que hay que seguir denunciando a los medios que no informan, que no son objetivos, que no se apegan a la verdad, sino que defienden intereses, y que su propósito es saquear, es robar, en el mejor de los casos lucrar, y que se quedan con lo que pertenece a todos.

SENADORA BEATRIZ PAREDES; ENCUESTA NO ME FAVORECE, PERO CON XÓCHITL SE PUEDE GANAR EN 2024

La aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, Beatriz Paredes, reconoció que la encuesta del Frente Amplio por México no la favorece y afirmó que con Xóchitl Gálvez como candidata podrán ganar en 2024. Aunque hasta estas horas antes de cerrar esta columna Beatriz Paredes no ha manifestado su declinación a la candidatura. En la reunión privada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Paredes aseguró que nunca estará contra la democracia ni será factor que divida al país. Agradeció a los priistas y los 400 mil ciudadanos que le dieron su apoyo, al tiempo que reconoció a Gálvez Ruiz, así como su agenda, principalmente en favor de los pueblos indígenas.

ALEJANDRO MORENO; PRI RESPALDA LA CANDIDATURA ÚNICA DE XÓCHITL GÁLVEZ

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que la estructura de este instituto político tomó la decisión de respaldar la candidatura única de Xóchitl Gálvez, para encabezar el Frente Amplio por México. El líder del tricolor subrayó que con ello se busca privilegiar la unidad, reducir el desgaste político y alistar un proyecto para todas y todos los mexicanos. En compañía de la Secretaria General del CEN, Carolina Viggiano, así como de los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira y en el Senado de la República, Manuel Añorve, el líder nacional del PRI destacó que aspiramos a la firme consolidación del Frente Amplio por México. Recalcó también que aspiramos a ser la opción política más fuerte, de cara al proceso electoral del próximo año y ello nos va a dar la fuerza y la fortaleza para sacar a Morena, para sacarlos del poder y rectificar el rumbo de la nación. Sostuvo que nosotros siempre queremos impulsar a uno de los nuestros, pero primero está la decisión en pro de nuestro país. El líder nacional del PRI expresó que en congruencia y para estar atentos al proceso electoral, he pedido y he solicitado a mi Coordinador en la Cámara Baja, y a las y los diputados federales que son nuestros pares, que no me propongan para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política. Añadió que aquí hay categoría, aquí hay inteligencia y aquí hay estrategia por este país. Por ello, dijo, en el ánimo de no buscar esos cargos, le he pedido al Coordinador que construya los consensos con los Grupos Parlamentarios, como faculta y como debe ser en la Cámara de Diputados, a fin de que sea un proceso claro y abierto. Y planteó: que este Poder Legislativo, como es el tiempo de las mujeres, lo encabece una mujer propuesta por nuestro partido. Ahí reafirmamos el compromiso con las mujeres. Esa es la voluntad de nuestro partido. El Presidente Alejandro Moreno aseveró que vamos a respaldar en unidad esta propuesta de un proyecto ganador. Xóchitl Gálvez contará con todo el respaldo del PRI y por ello, reconozco que este es un momento definitorio en la construcción del Frente. Sentenció: que lo entienda bien el poder, que le quede claro al poder, nosotros en el Legislativo somos un Poder, no empleados del Poder y desde la política les decimos que la alianza del PRI con el PRD, el PAN y la ciudadanía, es férrea, indestructible y muy poderosa. Este apenas es el inicio, es el principio del fin de Morena, para que con Xóchitl a la cabeza retomemos el rumbo, recuperaremos la Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, la capital y el país entero. En el 2024, les vamos a ganar.

JESÚS ZAMBRANO; DESCARTA QUE APOYO A XÓCHITL SEA PARTE DE UN ACUERDO CUPULAR

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, ha declarado que el apoyo del PRI, anunciado por Alejandro Moreno, a la candidatura de Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México, sea parte de un acuerdo cupular, pues reveló que de acuerdo con información que él cuenta, la decisión se tomó junto a la priista Beatriz Paredes en la reunión que tuvieron en los liderazgos del tricolor. Indico que este no es un acuerdo en lo oscurito, cupular ni nada, la senadora Paredes dijo que ella se esperaba a conocer los resultados de las encuestas, que para ella eran las oficiales, ayer las conoció y sobre esa decisión fue que se tomaron decisiones. Asimismo destacó que el PRI, por primera vez en su historia, no va a ir en 2024 con una candidatura propia de sus filas. Entiendo que en su reunión interna, la senadora Beatriz Paredes dio muestra de una gran madurez y una gran responsabilidad. Asimismo no consideró viable que Paredes siga como aspirante a la candidatura presidencial, luego de que el PRI cerró filas con Xóchitl Gálvez, porque con lo que yo tengo de información, la decisión se tomó ahí junto con ella en la reunión que tuvieron en los liderazgos del PRI, pero prefiero no caer en especulaciones, vamos a caminar juntos. El presidente del PRD explicó que el no llegar con el proceso hasta el domingo, no es que se tire todo el proceso, pero pidió esperar a ver qué dice el Comité Organizador, porque ellos son los que tendrán que decidir. Jesús Zambrano indicó que de no llegar a las urnas el 3 de septiembre no desestima ni mucho menos manda el traste todo lo que han llevado hasta llegar aquí en el proceso del Frente Amplio por México.

SENADOR MANUEL AÑORVE Y DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; BANCADAS DEL PRI EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO TRABAJARÁN EN UNIDAD PARA EL CIERRE DE LA LXV LEGISLATURA; SEGURIDAD Y SALUD SON PRIORIDAD

El coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado, Manuel Añorve Baños y el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro, señalaron que la reunión plenaria de las bancadas del partido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, se da bajo una sola orientación y con el propósito de hacer unidad, rumbo a lo que será el final de la LXV Legislatura, que tendrá momentos de mucha tensión e importancia. El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República aprobó la agenda legislativa para el Periodo Ordinario de Sesiones que Inicia el 1 de Septiembre. Moreira Valdez precisó que la agenda será acordada de manera conjunta, en la que abordarán temas relevantes para los mexicanos, los cuales se van a discutir en estos dos días de trabajos, y habrá un espacio para cada grupo legislativo donde tocarán asuntos en específico. Adelantó que hay dos temas fundamentales que preocupan, uno es el de la seguridad que impacta a los mexicanos con hechos de violencia que están creciendo a niveles nunca antes vistos, así como el ocultamiento de la cifra de homicidios. Cuestionó cómo los gobiernos estatales, salvo excepciones, desatienden esta materia y ahora hay zonas de difícil tránsito, opacidad y dificultad para vivir en ellas, como el caso de Tierra Caliente, Zacatecas, el nuevo triángulo de terror de Matehuala a los límites con Nuevo León, donde el gobernador no atiende el tema de seguridad y lanza bolas de humo todos los días. Aseguró que preocupa, también, lo relacionado con las elecciones del próximo año, tanto por la seguridad de las y los candidatos como por la realización de las mismas. Otro tema de gran interés general, planteó el ex gobernador de Coahuila, es el que se vive en materia de salud, por lo que los parlamentarios podrán analizar la situación en esta plenaria. Por su parte, el coordinador de las y los senadores del PRI, Manuel Añorve, destacó el trabajo conjunto entre los diputados federales y senadores para construir una agenda legislativa en beneficio de los mexicanos. Adelantó que se centrarán en temas fundamentales como el panorama y estrategia electoral, al afirmar que habrá un bloque de contención en ambas Cámaras para detener un posible “Plan C”, impulsar los nombramientos de magistrados y la búsqueda de acuerdos para beneficiar al país. En este bloque no vamos a permitir ocurrencias y no vamos a permitir que con reformas constitucionales se dañe a México.

MARIO DELGADO; APOYO DEL PRI A XÓCHITL ACABÓ CON LA SIMULACIÓN, ‘ALITO’ DERRIBÓ LAS ÚLTIMAS PAREDES’

El dirigente de Morena, Mario Delgado después de que la dirigencia del PRI declinara a Beatriz Paredes, se burlo del anuncio del tricolor asegurando que se acabó la simulación y que Alejandro ‘Alito’ Moreno demolió las últimas “Paredes” de su partido. Delgado Carrillo, señalo que con el anuncio, el dirigente del tricolor consumó la demolición total del PRI al haber derribado sus últimas Paredes, en referencia a Paredes Rangel. Se acabó la simulación. Alito ha consumado la demolición total del PRI. Hoy derribó sus últimas Paredes. PRI…RIP.

SENADORA GEOVANNA BAÑUELOS; ACUERDA PT AGENDA LEGISLATIVA, ATENDER NECESIDADES DEL PUEBLO Y DE LOS HISTÓRICAMENTE EXCLUIDOS ES NUESTRA PRIORIDAD

La senadora Geovanna Bañuelos en la inauguración de los trabajos de la Reunión Plenaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, indico que los legisladores de su partido se declaran listos para iniciar el Tercer Año Legislativo de la LXV Legislatura y anunciaron que durante el Primer Periodo de este último año legislativo presentarán reformas de vanguardia que permitan consolidar la Cuarta Transformación de México. Asimismo recordó que durante más de 20 años han acompañado el movimiento de transformación que impulsó el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, y en los últimos 5 años los legisladores del PT han impulsado de manera activa sus políticas públicas. El Partido del Trabajo es la locomotora de la Cuarta Transformación. A estas alturas ya podemos decir que muchas de las reformas necesarias para consolidar el proyecto de nación no se hubieran logrado si no es con el aval y el apoyo de nosotros. Geovanna Bañuelos, acompañada del dirigente nacional, Alberto Anaya Gutiérrez, subrayó que sin los votos del PT no existirían los programas de política social ni se tendrían instituciones sólidas como la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional que combaten al crimen organizado. No habría una distribución de recursos donde se ponga al centro el beneficio de los excluidos, de los marginados y de los olvidados, y esto es posible gracias al tesón de los legisladores del Partido del Trabajo. También señaló que entre los principales resultados que se han obtenido en el actual gobierno destaca el incremento histórico del salario mínimo que pasó de 89 a 207 pesos o que cerca de 9 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza como lo reconoce el Coneval, todo esto no existiría sin la voluntad y apoyo de los legisladores del Partido del Trabajo. No podemos dejar de lado las críticas; pero en un balance general podemos reconocer que estamos del lado correcto de la historia y que en este tramo en que hemos acompañado al Presidente nos hemos caracterizado por ser los aliados más sólidos y serios que ha tenido este movimiento. Geovanna Bañuelos anunció que en el próximo periodo de sesiones se legislará para mejorar las condiciones de seguridad, los derechos de las y los trabajadores, la seguridad de las mujeres, el fortalecimiento de la educación de calidad y para otorgar más derechos a la población.

DMITRI PESKOV; KREMLIN DESCARTA UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL DEL SINIESTRO DEL AVIÓN DE PRIGOZHIN

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov indico que el Kremlin descartó la posibilidad de la participación de instituciones internacionales en la investigación de siniestro del avión en el que viajaba el jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, ya que no se descarta que fuera un atentado. Las investigaciones están a cargo del Comité de Instrucción de Rusia, el presidente ruso, Vladímir Putin ya se refirió a esto. Por ello, en este caso no existe la posibilidad de una investigación internacional. Según el representante del Kremlin, existen diversas versiones, entre las cuales está un acto premeditado malintencionado, por lo cual la investigación no se llevará a cabo del mismo modo que si fuera un simple accidente aéreo.

