A una semana de comenzar la temporada regular 2023 en la National Football League, los 32 equipos que conforman la competencia estelar de futbol americano en Estados Unidos llegaron al período límite para confeccionar a sus planteles, con los recortes presupuestados de cada año, para dejar a solo 53 jugadores como elementos integrales de las instituciones y movimientos de canje inusuales durante la última jornada de actividad antes del cierre oficial.

Entre los cambios más sonados del día final para apuntalar a los equipos, los pateadores Wil Lutz y Nick Folk, elementos que jugarán a partir de ahora con los Denver Broncos y los Tennessee Titans, mientras que jugadores como Boogie Bashum, Neil Farrell, Kelvin Joseph y Kendrick Green, entre otros, fueron de los que encontraron nuevo destino mediante un intercambio entre franquicias.

Aunque en prácticamente todas las franquicias este proceso no mostró sorpresa alguna, con jugadores titulares que incluso no vieron actividad en las cuatro fechas que duró la pretemporada, sí existieron recortes llamativos en algunos equipos, con casos puntuales como los de Bailey Zappe, Jaylon Smith y Phillip Dorsett, entre los más sonados.

El quarterback, Bailey Zappe, destacó la temporada pasada con los New England Patriots, al suplir en par de actuaciones a Mac Jones como titular y finalizar con marca de 2-0. Bill Belichick decidió cortar a todos sus mariscales suplentes, para dejar por el momento a Jones como único elemento en dicha posición y tras dos temporadas, en la que no ha logrado completar un calendario sano.

El liniero defensivo, Jaylon Smith, que fuera elegido en segunda ronda por los Cowboys en 2016, tampoco pasó el corte a pesar de haber destacado durante las semanas de preparación con los los Saints de New Orleans, en similar caso al receptor abierto Phillip Dorsett, que no convenció a su ex entrenador Josh McDaniels para permanecer con los Raiders.

Para el mexicano Isaac Alarcón, su tercer año con los Dallas Cowboys le significó un nuevo recorte del roster final dentro de la ‘Estrella Solitaria’, pese a los buenos comentarios que hubo hacia él al inicio de los campamentos de prácticas. Aunque el ex Borrego del Tec no desconoce este entorno, para este año ya no contará con la exención en un equipo de prácticas tras salir del International Player Pathway Program.