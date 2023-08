“¿Cómo forzar a alguien? Lo mismo que hacían con el del Movimiento Ciudadano y dice alguien por ahí ‘no, es que Andrés Manuel quiere imponer al candidato’. No. ¡Qué me va a importar a mí! Son libres”.

Con estas palabras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó algún tipo de intervención de su parte en la decisión de Movimiento Ciudadano para evitar que se sume al Frente Amplio por México (FAM) y buscar la imposición de su candidato para 2024.

Aunque dijo que lo que se puede permitir es estar callado cuando se da cuenta que en la Oposición se chantajea y amenaza para que se acepten las reglas del “juego mafioso”.

“Lo que no acepto es que se esté chantajeando, se esté amenazando, golpeando sino se aceptan las reglas del juego mafioso, si ya la mafia decidió arriba todos tienen que alinearse, y yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie. i modo que me quede callado si me estoy dando cuenta y no me importa quién quede”.

El 27 de agosto, la senadora Xóchitl Gálvez acusó a AMLO de presionar al partido que encabeza Dante Delgado para que no se sume al Frente Amplio por México, y de que sus aspirantes presidenciales sean Samuel García o Luis Donaldo Colosio, gobernador de Nuevo León y alcalde Monterrey, respectivamente.

RM