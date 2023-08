República Dominicana se ha encargado de darnos diversos talentos musicales. Nombres como Yendry, Tokischa, El Alfa y Letón Pé se han convertido en referentes en la industria musical.

Esta última está próxima a presentar su EP, Rojo Rubí en el que reunirá lo mejor de la música latina con sonidos electrónicos. Muestra de ello es el sencillo del mismo nombre que nos remonta al sonido del merengue pero más actualizado. Y es que Letón fusionó el sonido de Los Hermanos Rosario del clásico ‘La Dueña del Swing”.

“Yo hacía covers antes de lanzarme como artista. El dominicano que creció allá saben que Los Hermanos Rosario son una eminencia. ‘La Reina del Swing’ era uno de mis temas favoritas. Es un tema increíble por su narrativa ya que habla sobre una mujer poderosa, cuando estuve en el estudio. Yo tenía deseos de hacer algo para referenciar a un clásico”, mencionó Letón Pé en entrevista con Sonar 24.

Y es que Letón Pé es un proyecto que fue creciendo por pura suerte ya que al lanzar su primer sencillo se convirtió en un éxito viral que la obligó a seguir con la música.

“Me lancé por accidente pero muchos no tienen idea de cómo armar su proyecto. Inocentemente lancé mi primera canción ‘The One’ y se la regalamos al público. Fue un experimento, no me dio tiempo de calcular nada. No me esperaba la respuesta y seguí lanzando temas. El sonido se iba acentando y fue muy bonito, chevere y afinar para tener mi sello propio”, recordó.

Y en su corta carrera, Leticia Pellicione se ha presentado en diversos festivales pero también esto ha sido a base de sacrificio, refiere ella. Aunque no tiene planes de tocar en México, por el momento, Letón Pé sin duda se ha convertido en gran referente de RD .

