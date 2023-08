El helicóptero se estrelló contra una estructura por lo que colapsó sobre casas en Florida.

El hecho ocurrió después de las 8:30 horas de este 28 de agosto cerca del aeródromo de Fort Lauderdale en el estado de Florida, Estados Unidos.

A través de redes sociales se difundió el momento en que el helicóptero del Departamento de Bomberos del condado de Broward cayó sobre las casas y departamentos.

En las imágenes captadas por vecinos de la zona se aprecia la aeronave que surca por el cielo pero previamente antes se estrelló contra una estructura dejando algunas afectaciones mecánicas.

Tras esto, el helicóptero empezó a tener llamas y se partió en dos hasta dar una serie de vueltas para finalmente colapsar sobre las casas y departamentos.

De acuerdo con la cadena CNN, dos muertos y dos heridos es el saldo del accidente ocurrido. Entre las víctimas está el capitán de bomberos del Sheriff de Broward, Terryson Jackson.

Jackson trabajó por 19 años en el departamento y Gregory Tony, Sheriff del condado, lamentó la muerte de su compañero:

“Era uno de mis bomberos. Hoy perdimos a uno de nuestros capitanes que estaba a bordo sirviendo a su comunidad, con la esperanza de que tuviera la oportunidad de hacer lo que mejor sabe hacer, que es aterrizar y sacar a alguien más. Desafortunadamente, en el accidente él quedó atrapado, no pudo salir y lo perdimos”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte indicó que el accidente presuntamente se produjo luego de que la aeronave “se estrelló contra una estructura” aunque las investigaciones continuarán.

Incredible footage shows the moment that the two Florida helicopter crew members safely climbed out of the wreckage after a deadly crash pic.twitter.com/vFRkia8MEM

