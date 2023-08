Un suceso extraño acaba de suceder en medio de la gira internacional de Taylor Swift titulada “The Eras Tour” por Latinoamérica, en su presentación del día sábado en el Foro Sol de la Ciudad de México, la estadounidense sorprendió a su público cantando el sencillo “You’re On Yout Own, Kid”, algo que no cayó muy bien en Argentina.

Cuando los y las llamadas ‘Swifties’ se dieron cuenta de que “YOYOK” fue una de las canciones sorpresa preparadas para sus fans en México, inmediatamente la volvieron tendencia en aquel país sudamericano, miles de insultos en contra de Taylor Swift inundaron la red social de X (antes Twitter) donde aseguraban que “jamás le perdonarían esta traición”.

¿La razón? Puesto esto se debió a que la canción supuestamente está relacionada con Lionel Messi, así es, en un hecho que parece no tener ninguna relación con la cantante estadounidense, la afición campeona del mundo en Qatar 2022 enfureció, ya que no deseaban escuchar este sencillo en otro país que no fuera el suyo.

Tras estos insultos y varios videos en los que se mostraba a las fanáticas de Taylor Swift llamándola “Hija de Puta”, cientos de ‘swifties’ de otros países comenzaron a cancelarlas, mencionando que Taylor ya no debería presentarse en aquel país, además de burlarse y mencionar que “no soportaron”.

Esta no es la primera pelea entre las fanáticas mexicanas y argentinas, semanas antes de su primera presentación en nuestro país, ambas comunidades se enfrascaron en una pelea por los llamados “brazaletes de la amistad”, los cuales buscan compartir lazos de amor y cariño, en lugar de ello, provocaron peleas por una supuesta “falta de creatividad”.

Taylor Swift se tomará unos días en lo que realiza su viaje al cono sur para presentarse en Buenos Aires, Argentina, del 9 de noviembre al día 11 del mismo mes, para después concluir su gira por Latinoamérica en Brasil, país con más fechas de los tres en cuestión.

Contexto: Taylor cantó “You’re on your win kid” en México, pero la gente de Argentina quería que la cantara allá porque les recuerda a Messi. Y esta fue la reacción de les Swifties de Arg. Pero ¿qué berga? 😰 pic.twitter.com/HlnKKIk7NM — Meredith G 🛋️✨ (@MerGarza) August 28, 2023

MC