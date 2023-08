El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a las “corcholatas” morenistas que pierdan la encuesta no rendirse, que sigan luchando y que no se pongan tristes. Cuando luchamos por principios, no hay que darse por vencido a la primera, no, nada de eso. Están compitiendo para ver quién queda como dirigente del movimiento, yo le tengo que entregar ya el bastón de mando dentro de unos días a los que van a quedar, sea hombre, sea mujer. No se me desesperen porque acuérdense que yo tardé y fueron tres veces, a la tercera es la vencida, para que no vayan a quedar ahí muy tristes. El presidente reiteró que no habrá dedazo en la designación de la persona que encabezará a Morena. Nada de que el acarreo, nada de la cargada, todo eso pertenece a la época antidemocrática, cuando se imponía a las autoridades.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ANUNCIA PLENARIA DE MORENA EL PRÓXIMO 31 DE AGOSTO Y 1O DE SEPTIEMBRE

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que los próximos días 31 de agosto y 1o de septiembre en la Cámara de Diputados, se llevará a cabo la Plenaria de la bancada, a fin de discutir las prioridades del tercer año de la LXV Legislatura. El líder parlamentario dio a conocer que la Secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde Luján, estará presente durante la inauguración que se llevará a cabo en el auditorio Aurora Jiménez, en donde dialogarán sobre las acciones legislativas que se implementarán durante el último año de la actual Legislatura, rumbo a la consolidación de la Cuarta Transformación, en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, informó que las legisladoras y los legisladores de la fracción guinda sostendrán una reunión con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez a fin de abordar una demanda muy importante para el pueblo de México: salvaguardar la integridad y la vida de todas las familias. Finalmente, para analizar todo lo relacionado con la materia fiscal y financiera del país, Mier Velazco agregó que asistirá el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

RICARDO MONREAL; LLAMÓ A CERRAR FILAS CON EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y CON EL MOVIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN PARA CONSOLIDAR EL PROCESO DE TRANSICIÓN POLÍTICA

Ricardo Monreal, estuvo en la Plaza de las Tres Culturas, en la alcaldía Cuauhtémoc, que algún día encabezó y que definió como un lugar de resistencia. Aquí en este lugar se suscitaron grandes batallas. Fue testigo de desastres naturales (sismos de 1985 y 2017), pero también de indignas masacres (de 1968), lamentó. Ricardo Monreal, cerro sus recorridos por el país en busca de encabezar los comités de Defensa de la 4T. El ex legislador se mostró contento, emocionado, pero sobre todo cómodo, pues regresó a un lugar conocido, a la alcaldía, antes delegación, que en algún momento fue su casa, por ello no dejó de agradecer el apoyo y la participación de los ciudadanos, de los comerciantes, de los niños, de los adultos mayores, de los medios de comunicación y por supuesto, de los habitantes de Tlatelolco que lo arroparon. En su discurso, se quejó por enésima ocasión de haber enfrentado una contienda desigual, “inclinada” hacia alguna de las llamadas “corcholatas”. Dijo que recorrió los 32 estados, más de 50 municipios y visitó las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y esta Ciudad de México se puso de pie y está lista para continuar. Aseguró que pudo palpar el sentir, las demandas y angustias de la población en materia de seguridad, salud y educación. El senador con licencia deseó que la unidad prevalezca por encima de todo, pues dijo: me preocupa la división, la deserción o la ruptura. No nos podemos dar ese lujo en momentos clave de la República. Llamó a cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento de transformación para consolidar el proceso de transición política, pues indicó que México no puede retroceder.

CLAUDIA SHEINBAUM; EN EL PROCESO INTERNO DEL PARTIDO MORENA PARA DEFINIR A LA PERSONA QUE ENCABECE LA COORDINACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TRANSFORMACIÓN HABRÁ UNIDAD

Claudia Sheinbaum aspirante a la candidatura de Morena por la Presidencia de la República, dijo que en sus recorridos por todo el país, recopiló los sentimientos de la nación y las sugerencias de diversos sectores de la sociedad. En el marco del cierre de su gira por el país, la ex Jefa de Gobierno de la capital, encabezó una asamblea informativa en la explanada del Monumento de la Revolución. Lo hizo ante miles de personas. Sheinbaum llamó a la unidad en el partido Morena. Siempre los voy a llamar a la unidad con el pueblo de México y a que pongamos el bienestar del pueblo y de la nación por encima de cualquier interés personal. Sheinbaum dio a conocer su decálogo de apuntes de visión estratégica en materia económica, programas sociales, seguridad, derechos entre otros temas, de cara al proceso electoral de 2024. Gracias por acompañarnos en esta hermosa fiesta en el Monumento a la Revolución. Somos miles de mexicanos y mexicanas orgullosas de nuestra historia y conscientes de que no hay marcha atrás, que la transformación avanza por el camino de la democracia y las libertades. Entre los puntos del decálogo de visión estratégica refiere temas como: Garantía de justicia a los pueblos indígenas. Relaciones comerciales América del norte y otros países. Desarrollo tecnológico. Transición energética. Derecho al agua. Soberanía alimentaria. Seguridad. Afirmó que en el proceso interno del partido Morena para definir a la persona que encabece la coordinación de la defensa de la transformación habrá unidad.

SENADORA XÓCHITL GALVEZ; COMPARTE CON EL PRD EL TEMA DE JUSTICIA SOCIAL, CON EL PAN EL BIEN COMÚN Y CON EL PRI LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES.

Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a la candidatura presidencial opositora, reconoce unidad en el Frente Amplio por México. Señalo que con el PRD comparte el tema de justicia social, con el PAN el bien común y con el PRI la creación de instituciones. A una semana que se elija a la responsable de la construcción del Frente Amplio, por México, Xóchitl Gálvez Ruiz reconoció la unidad que se vive entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la sociedad civil. De gira por Aguascalientes, la senadora aseguró que el Frente, impulsado por ciudadanos, sentará un precedente en la vida democrática del país y los foros fueron un ejercicio que impulsaron el debate público en temas polémicos como la inseguridad, el medio ambiente, la economía y el respeto a los derechos humanos. El ser una mujer que viene de la sociedad civil y que está en la bancada del PAN, pero no tengo una militancia específica con ningún partido, me hace ser una mujer bastante abierta a posturas diferentes. Creo en el tema de justicia social, que es una bandera que el PRD siempre ha encabezado. Con el PAN, el tema del bien común, creo que es clarísimo el tema de políticas públicas. Con el PRI, de una manera, comparto el crear instituciones. Agregó que es una mujer valiente, con posturas claras, con una visión de futuro y soluciones prácticas que se requieren en el México del Siglo XXI. Respecto a la inseguridad que vive el país, la legisladora reiteró que se requiere de tres cosas: primero, inteligencia. Formar un equipo de expertos, especialistas nacionales e internacionales que comprendan el fenómeno. Segundo, de corazón pues hay que ponerse en el lugar de las víctimas. Tercero, de firmeza. En cuestión de económica, comentó que Aguascalientes es un estado que tiene capital humano, está bien localizado, pero que tiene que invertir en proyectos de energía limpia y seguridad para que más empresas extranjeras lleguen a localizarse en la zona. Gálvez Ruiz se reunió en esta ciudad con mujeres, jóvenes, empresarios y sociedad civil, quienes le expresaron su cariño con pancartas y porras.

MARCELO EBRARD; NOS VEMOS EL 6 DE SEPTIEMBRE EN LA FIESTA, VAMOS A GANAR.

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, realizó su cierre de campaña en la Arena Ciudad de México, en un evento multitudinario en el que se reunieron miles de simpatizantes. Marcelo Ebrard, pidió que se permita a los ciudadanos emitir su opinión libre en la encuesta con la que Morena definirá a su coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y prometió que, en caso de ser el elegido, no fallará. Acompañado de su esposa Rosalinda Bueso, agradeció a los más de 10,000 ciudadanos que se reunieron en la Arena Ciudad de México por haber hecho crecer su movimiento. Ebrard sostuvo que todos los reunidos estaban por voluntad propia y que, si los ciudadanos emiten su voto de la misma manera, podría ganar el proceso interno. Luchamos para eso, para que el pueblo decida libremente. Queremos el segundo, el siguiente nivel de la ‘4t’ y es lo que voy a encabezar con el apoyo de ustedes. Vamos. A triunfar. Ebrard reconoció lo hecho por su “amigo” el presidente Andrés Manuel López Obrador. Advirtió que lo que sigue es llevar la transformación a otro nivel. Convocó a los ciudadanos a celebrar el próximo 6 de septiembre su triunfo: Nos vemos el 6 de septiembre en la fiesta, vamos a ganar.

MARIO DELGADO; PIDE A ASPIRANTES, DIRIGENTES Y MILITANTES RESPETAR “VEDA” RUMBO A ENCUESTA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado para que la y los aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación, dirigentes, simpatizantes, militantes y funcionarios públicos se abstengan de realizar cualquier tipo de proselitismo durante el periodo de levantamiento de la encuesta en favor de alguno de los participantes en el proceso de definición interno. Tenemos que respetar la veda. Ya no se pueden hacer declaraciones públicas respecto del proceso en favor de un aspirante; se van a suspender ya los recorridos. No se pueden hacer asambleas informativas de los aspirantes. No se pueden revelar datos sobre los levantamientos. En el marco de la Cuarta Consulta Nacional sobre el Proyecto de Nación 2024-2030, el dirigente morenista remarcó que, con la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación, se marcará el final de la práctica histórica del dedazo. El 6 de septiembre se dará a conocer el ganador o ganadora y al mismo tiempo estaremos terminando con esa práctica histórica del ‘dedazo’. En lugar de que decida una persona es la gente quien va a decidir porque el presidente tiene una profunda convicción democrática pero, sobre todo, un profundo amor y respeto al pueblo de México y eso es lo que debemos preservar siempre en Morena. El líder del partido guinda insistió en que ante todo, se respetará la voluntad de la gente para definir quién encabezará la Defensa de la Transformación, y garantizó que no habrá margen para ningún tipo de manipulación de los resultados. Mario Delgado reiteró la importancia de la unidad en el movimiento de Transformación, por lo que pidió a los simpatizantes de cada aspirante a la Coordinación que se abstengan de descalificar a los otros participantes. No se vale descalificar a otros aspirantes, tenemos que hacernos todos corresponsables de la unidad. No se vale andar denostando, andar insultando. No se vale andar hablando mal de otro aspirante por quedar bien con el que simpatizan. No puede tampoco haber brigadas de apoyo o grupos organizados para hacer algún tipo de activismo.

DIPUTADO Rubén Moreira; AGENDA LEGISLATIVA DEL PRI SE CONCRETARÁ EN PLENARIA DEL 29 Y 30 DE AGOSTO, CON LA PARTICIPACIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES, SENADORES Y DIRIGENCIA NACIONAL

El Grupo Parlamentario del PRI definirá su Agenda Legislativa en la Reunión Plenaria que se llevará a cabo el martes 29 y miércoles 30 de agosto, con sede por definir, informó el diputado federal Rubén Moreira Valdez. En su programa semanal “Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado por el secretario técnico de la bancada revolucionaria, Miguel Ángel Sulub Caamal, el coordinador parlamentario adelantó que la reunión se realizará de manera conjunta con los senadores de este instituto político y encabezada por el dirigente nacional, Alejandro Moreno, y la secretaria general, Carolina Viggiano. En este evento, los legisladores del tricolor contarán con el análisis y exposición de investigadores y politólogos como Jorge Tello Peón, Blanca Heredia, Víctor Olea, Carlos Matute, Ernesto Enríquez, Alma Maldonado, Octavio Gómez Dantés y Gaby de la Riva, quienes abordarán temas en materia administrativa, de seguridad, educación, salud y el campo de México, entre otros. Además, el líder congresista adelantó, en la producción difundida por redes sociales los sábados a las 20:00 horas, que la bancada del PRI tendrá una exposición en línea sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, el martes 12 de septiembre, a las 18:00 horas. En este webinar participarán los expertos Miguel Ángel Sulub Caamal, Francisco Lezama y Mario Di Constanzo, en alianza con la Barra de Abogados de Campeche, para analizar cuánto se pretende destinar a los estados, al INE y organismos autónomos; visualizar a qué rubros se le quitaron recursos y a cuáles se le incrementan.

MARKO CORTÉS; PARTIDO ACCIÓN NACIONAL LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS DE SU REUNIÓN PLENARIA PARA DEFINIR LA AGENDA LEGISLATIVA

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional llevará a cabo los trabajos de su Reunión Plenaria para definir la agenda legislativa que impulsará durante el próximo periodo ordinario de sesiones los días 29 y 30 de agosto del presente año, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ubicado Av. Coyoacán 1546, Col. del Valle, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03100, en la Ciudad de México, CDMX. El martes 29 tendrá lugar la inauguración del evento, con la asistencia del presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, a partir de las 9:15 horas y, a las 11:15 horas ofrecerá una conferencia de prensa acompañado de la bancada panista. La inauguración y la conferencia de prensa serán transmitidas por Facebook Live y a través de las redes sociales oficiales del Grupo Parlamentario. El resto de los trabajos internos serán de carácter privado.

DIPUTADO JORGE ROMERO; CELEBRA FALLO DE LA CORTE: UN PASO MÁS HACIA UNA SOCIEDAD INFORMADA Y TRANSPARENTE

Jorge Romero, Coordinador de las y los Diputados Federales del PAN, celebró la aprobación de un recurso en la Segunda Sala de la Suprema Corte por el cual se permitirá al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) sesionar con cuatro comisionados. Expresamos nuestro reconocimiento a la Suprema Corte, que continúa haciendo valer su autonomía y dar un avance en materia de transparencia para resucitar al INAI, que luego de casi cinco meses, acumula más de 8 mil 200 recursos pendientes de votación. El Coordinador aseguró que el INAI ha sido un aliado de la ciudadanía libre y que Acción Nacional continuará defendiendo el derecho a la información en México y la protección de datos personales. Jorge Romero, aplaudió la aprobación de un recurso de reclamación, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el que se permitirá al Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) volver a sesionar. El líder parlamentario señaló que el recurso aprobado, autoriza al INAI para que éste pueda sesionar con cuatro integrantes mientras se da el nombramiento de sus comisionadas o comisionados pendientes. El recurso aprobado concede al INAI una suspensión que lo autoriza temporalmente para sesionar con 4 comisionados, otorgando a la comisionada presidenta un voto de calidad en caso de presentarse un empate, para garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos. Con estas acciones se da un inmenso avance en materia de transparencia, lo cual da un paso más hacia una sociedad más informada y cuyos datos serán protegidos. El Diputado lamentó que los obstáculos para que el INAI pudiera sesionar hayan sido causados por falta de voluntad política, al tiempo que reconoció la incansable labor de Acción Nacional a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Es lamentable que las causas por las cuales el INAI no había tenido el quórum mínimo para sesionar hayan sido causadas por falta de voluntad política, sobre todo porque este instituto ha demostrado ser un gran aliado ciudadano. En Acción Nacional tenemos la convicción de que una mayor transparencia y rendición de cuentas fortalecen nuestra democracia y prueba de ello es que fue precisamente en un gobierno panista cuando se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hoy INAI, que desde aquel entonces, ha contribuido a tener un mayor conocimiento de lo que realiza el gobierno, así como para proteger los datos personales.

DONALD TRUMP; SALIO BAJO FIANZA Y CONTINUA CON SU CAMPAÑA PARA LA PRESIDENCIA

Donald Trump fue arrestado formalmente tras haber llegado a una cárcel de Atlanta para entregarse a las autoridades y tomarse fotografías policiales como parte de un caso criminal de extendido alcance, derivado de los intentos del ex presidente de Estados Unidos por revertir su derrota electoral de 2020 en Georgia. El líder republicano, fue fichado en la cárcel del condado de Fulton, después de no haber sido sometido a fotografías durante sus apariciones iníciales en otros tres casos penales. Salió libre luego de ser fichado y pagar una fianza de 200 mil dólares. Trump, ha entrado en territorio inexplorado como el primer ex presidente de Estados Unidos que enfrenta cargos penales, aunque los cuatro casos presentados en su contra no han dañado su condición de favorito en la carrera por la nominación republicana para desafiar al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2024.

