Con el objetivo de que el Frente Amplio por México no tenga mayor fortaleza, el presidente Andrés Manuel López Obrador está presionando para que Movimiento Ciudadano no se sume a esta opción política, advirtió la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

“Yo creo que MC es un partido que tiene sus procesos internos, que está reflexionando, pero si hay una presión el Presidente para que MC no se sume al Frente Amplio Opositor porque él sabe de antemano, que cuatro partidos seríamos mucho más fuertes, mucho más poderosos”, declaró en conferencia de prensa desde Aguascalientes.

No obstante, la senadora confió en que MC no se preste al juego del primer mandatario y reiteró que hasta ahora no ha buscado al dirigente nacional de ese partido, Dante Delgado.

“Yo no he buscado oficialmente a MC porque yo hoy no tengo ningún nombramiento como para en calidad de qué buscar a Dante (Delgado), o sea qué le puedo ofrecer si yo ni siquiera sé si voy a ser la coordinadora del Frente Amplio”, señalo.

Dijo que si bien hay muchas probabilidades de que pueda ganar el proceso de Frente, esperará hasta que se defina, e insistió en que ella no ve MC, “presentándose y más bien veo al Presidente tratando de incidir en MC, pero eso lo va a hacer siempre”.