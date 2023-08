El piloto Lando Norris se llevó la práctica 2 del Gran Premio de Países Bajos; el mexicano Checo Pérez concluyó en séptimo.

Buenas noticias para los fanáticos de la Fórmula 1, pues este fin de semana está de regreso, es por ello que la mañana de este viernes se llegaron a cabo las prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos que será disputado el próximo domingo.

En la segunda sesión de entrenamientos, el piloto Lando Norris logró destacar entre los demás al concluir en la primera posición, cosa que resultó una sorpresa debido a que los seguidores de este deporte esperaban que Verstappen comandara en su país.

Pasados 10 minutos de la práctica en el circuito de Zandvoort se vivió un accidente cuando Oscar Piastri perdió el control de su automóvil después de salir de la curva 2 lo que lo llevó a deslizarse hacia las barreras de la curva 3.

A nasty moment for our Aussie pair during FP2

Daniel Ricciardo is being checked at the local hospital after the collision#DutchGP #F1 pic.twitter.com/RXdiSBLbtx

— Formula 1 (@F1) August 25, 2023