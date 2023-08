La visita de Taylor Swift a México estremeció a los fans de todo el país desde su anuncio y la intérprete no defraudó, pues con su primera fecha del The Eras Tour, la cantante robó el corazón de sus Swifties mexicanos, quienes corearon, gritaron y lloraron los 44 temas que sonaron en el Foro Sol.

El grito de “Taylor, hermana, ya eres mexicana”, inundó el Foro Sol con un séquito de seguidoras que imploraban que su ídola saliera al escenario para iniciar su acto.

Finalmente sus súplicas fueron escuchadas y tras la apertura del escenario, se presentaron diversos videos y canciones de la artista, acompañados un reloj de cuenta regresiva. “3, 2, 1…” Taylor Swift tomó el escenario e interpretó Miss América que de inmediato se tornó en Cruel Summer, misma que retumbó en cada espacio del Foro Sol.

Aunque solo iba una canción los corazones de los asistentes ya estaban conquistados y latían al ritmo de la ícono del pop, quien hizo que la noche rindiera para más de 4 decenas de canciones como Blank Space, August, Illicit Affairs, My Tears Ricochet, Cardigan, Style, Shake It Off, Wildest Dreams, I Forgot That You Existed, Sweet Nothing, Lavender Haze, Anti-Hero y Midnight Rain, entre muchas más.

Cuando la atmósfera lucía inmejorable, emanó luz desde las pulseras en las muñecas de los asistentes, las cuales jugaron con el ritmo de las canciones para intercalar tonalidades y patrones neones.

La noche siguió su curso swiftie hacia su cierre y por un momento todos los presentes creyeron el Karma, pues interpretaron en coro la canción que representó el final de una jornada histórica.

Pero la emoción no solo se vivió durante el concierto de la cantante, pues previo a la entrada, los fanáticos crearon una atmósfera de emociones única en su tipo, ya que se respiró la unidad y la camaradería por parte de los asistentes.

Inesperadamente las afueras del inmueble no se abarrotaron en la madrugada del 24 con casas de acampar sino que fue hasta alrededor de las 10 de la mañana cuando los fans arribaron al foro con la ilusión de ver a Taylor Swift

“Fue una odisea conseguir el boleto, el verified fan nunca me llegó, le llegó a una amiga y ella compró mi boleto y el de mi otra amiga”, contó Irving, un Swiftie, quien a pesar de tener boleto con asiento designado arribó al inmueble a las 10:30 a.m; “Quise llegar temprano para disfrutar el ambiente. Esto es una vez en la vida”, aseguró el jóven quien además modificó su playera, una chamarra y sus tenis para crear un atuendo único.

Por la tarde lo que parecía un día soleado se tornó nublado pero ni la lluvia logró detener a la oleada de swifties de diferentes lugares del país quienes caminaron en busca de su lugar en el Foro e intercambiaron sus Friendship Bracelets, una práctica que consiste en que los fans cambien pulseras hechas por ellos mismos con otros.

Luego de las tres presentaciones restantes en México, Swift llevará The Eras Tour a Argentina y posteriormente a Brasil.

LEG