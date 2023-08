Se dio a conocer que Grupo Frontera se presentará en el Zócalo de la CDMX el próximo 15 de septiembre.

Wendy Guevara no puede ni quiere complacer a nadie, así que si a la gente no le gusta que salga con Marlon, Randall o algún amigo, pueden dejar de seguirla, ya que no dará explicaciones de lo que hace. Wendy asegura que ni sus padres le dicen qué hacer, pues ella sólo se pone en manos de Dios.

El 30 de agosto en el Teatro Metropólitan se presentará el show titulado Yo soy Omar Chaparro.

El actor ha hecho promoción, hasta estuvo en La Casa de los Famosos, pero al parecer no se han vendido tantos boletos como esperaba y aunque algunos dijeron que el actor podría cancelar la fecha, él no ha confirmado esa información.

Eugenio Derbez compartió en sus redes sociales que se murió su perrita Fiona y también mostró cómo se despidieron de ella; el actor asegura que se fue rodeada de amor y entre flores y llantos, se fue Fiona Derbez.

Karla Sofía Gascón celebra que Wendy haya ganado La Casa de los Famosos, pero no se identifica con ella, comenta que por una persona no se puede decir que todas las trans son iguales. A raíz de sus mensajes en la plataforma X, ha recibido muchos ataques y pide que paren, porque no le tiene envidia y solicita que respeten a las trans y dejen de burlarse de ellas o de su forma de vestir y sería más significativo que les dieran trabajo, porque ese sería un avance positivo.

Rosita Pelayo finalmente reunió el dinero para poder operarse de un tumor cancerígeno que se alojó en su intestino; relata que entró al quirófano a las 12 de medio día y llegó a su cuarto hasta las 22:30 horas. Por fortuna todo salió de maravilla y gracias al apoyo del público y amigos pudo pagar la cuenta, ahora le falta pagar otras cosas, pero confía en que le regresen su inversión para poder solventar los gastos.

Mientras que Alberto Estrella, quien es el dueño del teatro donde Rosita invirtió en una cafetería, asegura que la ha buscado para apoyarla pero no la ha localizado, sin embargo, le da gusto saber que está bien y pronto estará activa.

Luis Miguel fue al hospital en Chile, pero no estuvo internado, acudió a urgencias para evitar alguna complicación. El cantante seguirá con su gira, acompañado de su novia Paloma.

La preocupación de los fans y de los empresarios es que Luis Miguel tiene programados más de 150 conciertos y en el onceavo show ya presenta malestares, tanto que tuvo que pedir perdón al público. Esperemos que siga saludable para que cumpla con las fechas y no decepcione a nadie.

Iniciaron las grabaciones de la nueva versión de El Extraño Retorno de Diana Salazar bajo la producción de W Studios, la telenovela se transmitirá por VIX. Los protagonistas son Angelique Boyer y Sebastián Rulli; en el elenco también están Arap Bethke, Lore Graniewicz, Erick Chapa, Sergio Reynoso, Mónica Dionne y Rocío de Santiago, entre otros.

Reportan que debido al éxito de la serie de Gloria Trevi en Vix, ahora la estrenarán en televisión abierta el lunes 4 de septiembre 21:30 horas.

Tengo un pendiente: ¿Así habrá sido la estrategia o decidieron relanzarla porque La Casa de los Famosos opacó su estreno?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

