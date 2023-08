Las autoridades se han visto limitadas para poder investigar el robo del que fue víctima Miguel Bosé, ya que se debe levantar una querella por parte del afectado. Mientras tanto, a través de las cámaras están rastreando hacia dónde fueron los delincuentes.

Elementos de la Policía y de la Fiscalía refieren que la administradora del residencial Rancho San Francisco ha sido grosera y déspota, los corrió del lugar y les dijo que nadie los quiere ver por ahí.

La versión que circula es que entraron por una barranca y saltaron por la ventana y por eso nadie los vio entrar y a la salida, abandonaron el fraccionamiento en la camioneta del cantante y con la tarjeta que abre las plumas sin mayor problema.

Se desconoce, si los delincuentes sabían que era casa de Miguel Bosé, pero es un hecho que es un fraccionamiento donde viven personas con alto poder adquisitivo.

Mariana Seoane no tiene química con Ninel Conde y por eso no haría un dueto con ella y no porque le caiga mal, pero no tienen nada que ver y prefiere trabajar con alguien con quien pueda sentirse a gusto.

La cantante aclaró que no pasó nada con el productor José Alberto Castro, fue sólo un beso y él sigue con su novia.

Yahritza y su esencia han sufrido ataques desmedidos, por haber dicho que no les gusta la comida mexicana; además comentaron que cuando vinieron no pudieron descansar, porque es una ciudad ruidosa. La gente se salió de sus redes, se enojaron y los criticaron, pero de eso a lanzar amenazas de muerte y mensajes donde les dicen que si los ven los van a golpear, es demasiado. En entrevista con Pepe Garza, Yahritza muestra su preocupación y dice que ya no sabe qué más hacer.

En las últimas horas, salió información relacionada con la salud de Luis Miguel, se dice que fue a dar al hospital después de concluir su gira por Argentina.

Durante los últimos días, se comentó que hubo cambios en su voz durante sus conciertos, ya que estaba ronco. Según varios medios chilenos, el cantante fue ingresado a una clínica debido a una fuerte gripe, su equipo prefirió brindarle atención urgente para que se recupere pronto, pero no es nada grave.

Eugenio Derbez dio a conocer que se murió su perrita Fiona, mediante un sentido mensaje, comentó que siente un gran dolor, ya que era su compañera e iba con él a todos lados: a los foros, al doctor, a grabar y hasta a los viajes. Fueron 11 años de amor. Su esposa Alessandra y su hija Aitana no han parado de llorar. Un fuerte abrazo para la familia Derbez.

Tengo un pendiente: Cazzu reveló que es una mujer muy tranquila, que no toma, no fuma y no consume drogas, pero todos piensan que es fiestera. Sin embargo reconoce que ha madurado y su romance la tranquiliza. Cazzu está muy enamorada de Christian Nodal y pronto será mamá. ¿Será que tan sólo por sus tatuajes la gente tenga prejuicios y piense que es una chica mala?

