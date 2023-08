Por considerar que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dieron la razón, el senador Miguel Ángel Mancera se dijo satisfecho con el fallo a la queja que presentó contra el proceso del Frente Amplio Por México, toda vez que, a pesar de que fue devuelto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), sí hubo violación a sus derechos.

“Nunca combatieron que no tuviera razón el proyecto sino que dijeron: reencaucen, que lo resuelva primero el partido” y explicó que ahora, le darán al PRD un plazo para que resuelva.

“Yo esperaría que en la determinación del partido, del PRD, se sostenga lo que venía en el proyecto de la magistrada Mónica Soto, un proyecto que reconoció violaciones que desde nuestro punto de vista, se han cometido y que por eso le reitero que nos da la razón, el Tribunal nos da la razón” declaró.

En tanto, dijo que hasta ahora no ha tenido contacto con ningún integrante del Frente Amplio o de las dirigencias de los partidos que lo integran, “(Jesús) Zambrano tiene mi teléfono, yo no tengo comunicación, no he hablado con él, no he tenido nada con él. Yo entiendo que no cayó bien que nosotros impugnamos pero la impugnación era indispensable”, señaló el senador Mancera.

RM