El multimillonario Elon Musk anunció que planea eliminar los titulares que permiten enlazar directamente con los contenidos de otros medios de comunicación, esto en la red social X (antes Twitter).

En un post, Musk dijo que ha ordenado “eliminar el titular/texto para que los enlaces solo muestren una imagen” del artículo, esto por razones “estéticas”.

Aunque aún se desconoce como se aplicaría esta medida, la primera consecuencia que podría suponer es un cambio en el tráfico directo de las noticias y contenidos que aparecen en la red social.

En otro mensaje, Elon Musk sugirió que los periodistas lleguen a un trato directo con la red social para publicar su contenidos.

“Si eres un periodista que quiere más libertad para escribir y mayores ingresos, entonces publica directamente en esta plataforma”, dijo en un post.

Musk, que compró Twitter, rebautizado como X, por 44 mil millones de dólares en octubre, siempre justificó los cambios introducidos en la plataforma por su deseo de fomentar al máximo la libertad de expresión.

