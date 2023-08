La alcaldía de Coyoacán, es el hogar de Regina Arantza González Hernández y Juan Pablo Hernández Téllez, dos de los cuatro jóvenes, que obtuvieron la puntuación más alta del examen único de admisión al nivel medio superior, además los dos cursarán sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso, de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM).

La perfección no llega cuando uno quiere, pero se puede tocar; así es la historia de los adolescentes obtuvieron 127 aciertos de los 128 reactivos elaborados por la Comisión Metropolitana de Instituciones Pública de Educación Media Superior (Comipems), ambos obtuvieron una calificación casi perfecta.

Tras conocer su logro, unas horas después, en entrevista con 24 HORAS, Regina Arantza, comentó que no asistió a algún curso de preparación para el examen, por lo que solo le basto los conocimientos aprendidos en el colegio privado al que asistía, además de apoyarse en la guía entregada por el Comipems.

“Tuve 127 aciertos de 128. Al principio me sentí muy estresada en el examen, pero conforme fui viendo el examen y haciéndolo, me di cuenta que no me estaba costando tanto y que realmente tenía los conocimientos suficientes”, comentó.

En cuanto, al bloque más complicado del examen de Comipems, Arantza indicó que fue una pregunta de habilidad matemática, que no entendió a la perfección, por lo que eligió la respuesta más coherente para ella.

Juan Pablo Hernández Téllez, quien egresó de un colegio privado, comentó que tuvo una preparación para el examen único, por ello asistió a dos cursos, asimismo comentó que resolvió la guía, por ello celebró el resultado obtenido.

“Siento que el curso fue muy necesario, más el externo a la escuela, porque, aunque los profesores pasen por los temas no profundizan mucho, entonces si tu no lo haces por tu cuenta, no va a suceder, y bueno el curso está hecho para pasar el examen”, comentó.

En tanto, ambos jóvenes aseguraron que todos los que atendieron el llamado del examen, dieron su mejor esfuerzo para responder, y enfatizaron que la prueba no los define su aprovechamiento estudiantil, por ello los llamaron a prepararse mejor y hacer nuevamente el examen.

Seguro ellos los encuentran en el mismo plantel de la Preparatoria número 6, posiblemente ellos sean grandes profesionistas para México que aporten algo al país pero hoy ellos preparan las mochilas para iniciar una nueva etapa en su vida.

Frases:

Frase 1: “No siento que sea discriminación, solo hay escuelas que tienen niveles y necesitan un número de alumnados fijo, y se me hace una opción bastante justa, en Comipems, tu compites por tu lugar”

Regina Arantza

Estudiante

“Fue muy necesario un curso para poder realizar el exámen, era necesario profundizar sobre los conocimientos para podernos quedar en la Preparatoria 6 que yo quería”

Juan Pablo Hernández Téllez

Estudiante

LEG