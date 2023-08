El actor ganador del Emmy por su papel en This is us, Ron Cephas falleció a los 66 años, confirmó la agencia que lo manejaba, esto debido a un problema pulmonar con el que lidió gran parte de su vida, aseguró el informe.

Alcanzó la popularidad de manera tardía, pero este intérprete nacido en Paterson, Nueva Jersey en 1957, contaba con una larga y consolidada carrera tanto en cine como en teatro. Sin embargo fue la ficción televisa la que le otorgó sus mayores logros, sobre todo gracias a This is Us, que comenzó a emitirse en la NBC en 2016 y en la que interpretaba a William Hill, el padre biológico de Randall (Sterling K. Brown), papel por el que obtuvo el Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática en dos ocasiones.

Entre sus películas, será recordado por su presencia en Acordes y desacuerdos, de Woody Allen, en Half Nelson, junto a Ryan Gosling, en el musical basado en canciones de The Beatles, Across the Universe o en la más reciente Yo soy Dolemite, al lado de Eddie Murphy y Wesley Snipes.

Su participación en This Is Us le abrió la puerta de las series. Por ello en sus últimos tiempos en la televisión, Cephas fue visto en La historia de Lisey, de Pablo Larraín para Apple TV y en Luke Cage, perteneciente al universo Marvel.

