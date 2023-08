Ante el repunte de diferentes géneros musicales que han logrado ser exportados del país, el rock nacional se ha quedado dentro del territorio mexicano con pocas excepciones, sin embargo, va en alza, consideran los integrantes de la banda DLD.

“La escena mexicana del rock es fuerte frente a otros estilos musicales, pero ante otros que están de moda sí se ha quedado corta actualmente pero justo hay que entender eso, este estilo se ha caracterizado por ser el mismo durante toda su historia, por seguir el camino que le dan quienes son sus hacedores”, aseguró en conferencia de prensa Francisco Familiar, vocalista de la banda.

Por su parte el guitarrista, Erik Neville, declaró que mucho de esta pérdida de ruido en la audiencia por parte del rock fue debido a la pandemia.

“El rock se promociona a guitarrazos, no hay de otra y cuando la pandemia llegó, se dejaron de hacer conciertos y con ello se fue mucha de la energía del rock, las presentaciones en vivo y no quiero decir que la gente que le gusta el rock lo haya cambiado, ellos son muy fieles, lo que pasa es que se dio paso a muchas otras propuestas que se vuelven hits con una canción que suena en el radio.

“A nosotros nos pasa algo curioso, existe una especie de retraso en cuanto a cómo pegan las canciones, sale un sencillo y aunque suene en todas las estaciones de radio cuando vamos a tocar la gente la reconoce y le gusta pero hasta ahí, es cuando sale el segundo o quizá el tercero, cuando la gente ya canta tu primer sencillo en el concierto, a nosotros nos pasó que el disco anterior no lo pudimos promocionar en vivo como hubiéramos querido, se tuvo que juntar con lo nuevo”, destacó.

Pero a pesar de esta dificultad reconoce que han podido salir adelante y que la esencia del rock debe ser independiente.

“Yo creo que cuando uno decide dedicarse al rock debe tener en mente no vivir de él, ninguno de nosotros pensamos que en algún momento íbamos a estar aquí en una rueda de prensa hablando de nuestros lanzamientos o en giras, que en general íbamos a poder vivir de hacer lo que nos gusta, fuimos afortunados de entrar en el gusto de la gente, pero el rock independiente sabe muy bien que no a todos les sucede y creo que a muchas bandas de entrada no les interesa pegar, les interesa hacer lo que les gusta”, relató el guitarrista.

Por otro lado, DLD se presentará en el festival. “Tenemos planeada una presentación diferente que realmente no ha visto ni escuchado la gente, habrá canciones que no hemos tocado del nuevo disco, también canciones de Trascender, además estamos escuchando a la gente en redes para ver qué quieren oír, pero desde luego sin descartar las canciones que nos han llevado hasta donde estamos. Igualmente pueden esperar visuales diferentes. La vida es ahorita no sabemos si mañana nos vamos a morir y si se puede echar la casa por la ventana de una vez, hagámoslo”, concluyó Familiar.

Sabías que

El festival Tecate Coordenada incluye dentro de su cartel intérpretes nacionales como Porter, Jumbo, Panteón Rococó y Los Estrambóticos, entre otros, además de grandes nombres internacionales como The Drums y Queens of the Stone Age.

LEG