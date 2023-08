La cadena estadounidense, SyFy, sorprendió a los fans de Chucky tras el lanzamiento de la fecha de estreno y el primer teaser de la tercera temporada de la serie.

A través de las cuentas oficiales de SyFy, se liberó el teaser promocional de la tercera temporada de la serie de Chuky, el muñeco más diabólico de la historia.

En el clip de 1:18 minutos se puede observar como el muñeco que tiene apariencia de un niño pequeño, tal y como si fuera algún presidente de los EU, este ofrece una rueda de prensa para dar a conocer sus próximos pasos.

Ante los cuestionamientos de los periodistas, Chucky, revela que en la serie aparentemente seguirán habiendo matanzas, pues sentenció que “no descansare hasta que cada uno de ustedes ‘muera’.

Asimismo, señaló que aunque ya se han realizado varios productos en torno a él, esta serie no es cualquier programa de televisión ,por lo que debido a su importancia la tercer temporada se transmitirá no solo en una plataforma sino en tres, las cuales son: USA Network, SyFy y en Peacock.

La fecha programada de su emisión será el próximo 4 de octubre, tiempo idóneo para ir calentando motores para la temporada de “brujas y monstruos”.

Dentro lo sorprendente es que, esta entrega aparentemente contará de nueva cineteca con la participación de Devon Sawa como un nuevo villano y de Jeniffer Tilly , pues “ella siempre vuelve.

En tanto que, con el fin de ir calentando motores en lo que llega el tráiler oficial de la serie creada y escrita por el mismísimo Don Mancini, a continuación te dejamos el teaser promocional:

i’m #chucky and i approve this message 🚨 watch the new season of my tv show october 4 on @usanetwork, @syfy, and streaming next day on @peacock 🔪 pic.twitter.com/kiE6BDkoPV

— Chucky (@ChuckyIsReal) August 17, 2023