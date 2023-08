A través de redes sociales fans dieron a conocer que el concierto de Lana Del Rey no se llevó a cabo en el horario previsto, esto debido a que la estadounidense se encontraba atrapada en el tráfico.

El segundo concierto ofrecido en el Foro Sol de la CDMX por parte de la cantante estadounidense, Lana Del Rey, presentó algunas fallas técnicas mucho antes de que este diera inicio.

Esto luego de que Elizabeth Woolridge Grant, llegará tarde a su cita de este 16 de agosto debido al tráfico que se presentó en las inmediaciones del recinto en donde tuvo lugar su presentación.

Ya que cerca a este, en el Palacio de los Deportes se llevaría a cabo también el concierto de Feid, la actual pareja de Karol G.

Lo anterior fue anunciado a través de Twitter , por un fan de la cantante, quien compartió una foto en la que se apreciaban las pantallas colocadas en el Foro Sol para que los asistentes no se perdieran ningún detalle del show.

Sin embargo, lo que llamó la atención en la imagen fue que, en las pantallas apareció la frase:

“Debido al tráfico iniciaremos en breve. Gracias por su comprensión”.

Te podría interesar: El Palacio de los Deportes se pinta de verde por Feid

En tanto que, los asistentes tuvieron que esperar aproximadamente media hora a que la cantante se apareciera en el escenario para interpretar temas de su más reciente álbum de estudio, que lleva por título ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ , pues vale señalar que la cita estaba programada a las 8:30 horas de la noche.

Not Lana atrapada en el tráfico jajjajs 💀 pic.twitter.com/GT6XJMhv9L — Omar Marroquín (@omarroqueen) August 17, 2023

CSAS