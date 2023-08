El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió inducir al pitcher mexicano Fernando Valenzuela en el Salón de la Fama del Beisbol de EU.

Este jueves, cuestionado sobre el homenaje que se le hizo al Toro de Etchohuaquila por parte de Los Angeles Dodgers-al retirar del uniforme el número 34 que uso el mexicano-, señaló que le dio mucho gusto el evento y reveló que el exjugador lo invitó a la ceremonia en Los Ángeles pero no pudo ir por cuestión de agenda:

“Creo que debería de estar en el Salón de la Fama, nada más que ahí hay sus cosas, pero se lo merece, hay juegos beisbolista que todavía siguen recordando, un gran beisbolista. Me invitó a que yo lo acompañara a Los Ángeles (…) pero ¿a qué hora? Pero sí me invitó y le mandó un abrazo. Me dio muchos gusto, sí vi la ceremonia, una parte y me dio mucho gusto porque estaban paisanos en el estadio”.

Además se dijo a favor de que el estadio de “Los Naranjeros de Hermosillo”, de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), lleve el nombre de “El Toro”.

A la par, aseguró que Valenzuela Anguamea es el deportista mexicano más reconocido en EU en todas las disciplinas y que, junto a él, los otros deportistas que más admira son el exfutbolista Hugo Sánchez, el exboxeador Julio Cesar Chávez y “no dejaría yo de mencionar independientemente de amores o desamores a Ana Guevara”.

Además, compartió que jugó con “El Toro” entre 6 y 8 meses en el equipo que tiene de veteranos en el Deportivo Alianza de Tranviarios, en la Ciudad de México:

“Porque todavía tenemos nuestro equipo de veteranos y el Seguro tiene su equipo y siempre anda reforzándose y meten hasta `cachirules´ los Seguro a los que todavía no cumplen 60 años y que están en el Salón de la Fama aquí en México. Entonces siempre nos quieren ganar a nosotros y no han podido y bueno, meten hasta el Borrego Álvarez y debe de ser arriba de 60 y viene Fernando, Vinny Castilla, Vinny Castilla no llega a 60, tremendo pelotero. Es el mexicano que más jonrones en Grandes Ligas, Vinny Castilla Vinny Castilla que es también una gente buena, una persona admirable. Pues todos esos vienen”.

RM