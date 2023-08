El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, no logró avanzar a la siguiente etapa del proceso para seleccionar al responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), informó la tarde de ayer el comité organizador.

De acuerdo con los resultados de las encuestas pasaron a la siguiente etapa la senadora por Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez con 38.3%; la senadora por el Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, con 26% y el diputado federal con licencia (PAN), Santiago Creel, con 20.1%.

Al presentar la ruta que seguirían para la selección de quien a la postre tendrá la candidatura presidencial de la oposición, se señaló que las encuestas se levantarían entre el 11 y el 16 de este mes.

Sin explicar porqué recortaron las fechas, el comité organizador indicó que entre el 11 y el 14 de agosto se aplicaron tres mil cuestionarios en vivienda y otros tres mil vía telefónica, y “en ninguno de los casos se interceptaron los intervalos de confianza”.

Gálvez, Paredes y Creel pasaron a la siguiente etapa que consistirá en cinco foros que se realizarán en distintas ciudades del país y comenzarán este miércoles en Durango con el tema “Vivir en México y ejercer derechos”.

En éste, detalló el comité, los aspirantes expondrán sus visiones e ideas en torno a cuestiones de seguridad y justicia, sistema anticorrupción y combate a la impunidad y derechos para una vida digna.

Los siguientes foros se realizarán el sábado 19 en Monterrey, Nuevo León; León, Guanajuato el martes 22; Guadalajara, Jalisco, el jueves 24 y concluirán el sábado 26, en Mérida, Yucatán.

Posteriormente se realizará un nuevo sondeo de opinión y se llevará a cabo una consulta directa en todo el país el 3 de septiembre, para definir a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México.

MANCERA SE INCONFORMA

Por su parte el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, impugnó los resultados de la primera etapa de selección del Frente Amplio por México (FAM). La queja quedó asentada con el expediente SUP-JDC-309/2 y fue asignada a la magistrada Mónica Soto Fregoso.

Dijo que hasta el momento, no ha recibido una oferta para sumarse a alguno de los equipos de los aspirantes del FAM.

Xóchitl quiere competir vs Sheinbaum en las urnas

Por: 24 Horas

Aun cuando haya inconformidad del PRD, la senadora panista Xóchilt Gálvez Ruiz, descartó que haya mayor problema en la definición del proceso en el Frente Amplio por México (FAM).

Desde Toluca, Estado de México, indicó que está en primer lugar en las preferencias y no la pueden acusar que pasó de “panzaso” en la conformación del grupo de aspirantes y sostuvo que de ganar le gustaría competir contra Claudia Sheinbaum Pardo.

Reconoció que el proceso de depuración de contendientes en el FAM no dejó contentos a todos-Miguel Mancera-, no obstante descartó que no haya existido certeza en la depuración de firmas, aunque acusó que hubo intervención de Morena y otros partidos para descarrilar al Frente.

Destacó que si ella no ganará el proceso interno en la oposición ayudaría a quien sí; sin embargo, enfatizó que todas las encuestas la ponen en primer lugar, pero no se confiará y seguirá trabajando.

“Yo no creo que haya problemas viene la encuesta, obviamente quien o quienes quedemos fuera, porque va a quedar uno de los cuatro fuera, digo, espero que no porque las encuestas me ponen hasta arriba, no vayan a decir que a Xóchitl la pasaron de panzaso”, insistió.

Añadió que no se trata de un proyecto personal por eso debe haber unidad y reiteró que si ella no quedara como candidata ayudaría y se quedaría.

LEG